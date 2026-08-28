Video | Aerocivil anunció sanciones por hombre que se montó y voló en un dron de fumigación

Aunque fue grabada en medio de risas, una escena que involucraba a un hombre volando en un dron en Puerto Gaitán, Meta, pudo haber terminado en tragedia. Tras lo viral de las imágenes, la Aeronáutica Civil se pronunció.

Las imágenes de lo sucedido se dieron a conocer el pasado miércoles 26 de agosto. En el video se ve cómo un joven ingresó en el compartimiento de una aeronave no tripulada que se utiliza para aspersión y dispersión en el campo.

El sujeto se montó al dron sin ninguna protección visible; alcanzó a estar en el aire por casi dos minutos. La maniobra se hizo a bordo de una embarcación sobre un río, algo que podría aumentar los riesgos de dicha acción.

Sobre esto, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado rechazando lo ocurrido. “Este tipo de acciones vulnera de forma directa las disposiciones contemplas en Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC 100, relativo a las Operaciones de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas, y el RAC 219, sobre Gestión de Seguridad Operacional”, expresó la entidad.

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La Aerocivil subrayó que estas aeronaves están diseñadas para operar con estrictos límites y que dentro de sus objetivos establecidos por la regulación aérea y sus fabricantes no se contempla su uso como medio de transporte humano.

“Permitir que una persona se ubique sobre cualquier parte de la estructura de un UAS (aeronave no tripulada) durante el vuelo genera riesgos inaceptables, no solo para la vida de quien comete la imprudencia, sino para terceros en la superficie y para la integridad de las operaciones aéreas nacionales”, expresó la Aerocivil.

La autoridad aérea notificó que hará una evaluación rigurosa de lo sucedido y en caso tal aplicará sanciones proporcionales a las infracciones que se hayan cometido en dicho accionar y a los riesgos que se generaron. También hizo un llamado a los pilotos de este tipo de aeronaves para que desarrollen las respectivas actividades acogidos a la norma.