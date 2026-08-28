Subsidios de $1.050.000: la ayuda que anunció De la Espriella en Cali y Pereira

Este viernes, el presidente, Abelardo de la Espriella, estuvo en Pereira y Cali, en medio de la atención que se mantiene hacia los afectados del fuerte terremoto del pasado 10 de agosto que ya deja 406.963 damnificados.

En su visita a dos de las ciudades más afectadas por el desastre natural, anunció una serie de medidas y subsidios para atender la emergencia en esta nueva fase de reconstrucción de las miles de viviendas destruidas.

En la capital del Valle del Cauca aseguró que desde el próximo lunes 31 de agosto se entregarán subsidios económicos a los afectados por $1.050.000 mensuales, que serán girados inicialmente durante tres meses, lo que suma en total $3.150.000.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el mandatario anunció que con apoyo de constructoras, se entregará una casa totalmente remodelada a Ana María Saavedra, la trilliza sobreviviente del terremoto en Cali y quien se volvió un emblema de esta tragedia.

Además, anunció que el Gobierno, junto con la Gobernación y las alcaldías del Valle del Cauca, acelerará los proyectos de agua potable y saneamiento básico. Al igual que en Buenaventura donde se priorizarán obras de acueducto y alcantarillado.

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Para esta meta, el mandatario confirmó que ya se tienen asegurados cerca de $248.800 millones, mediante vigencias futuras, para financiar siete de los 11 proyectos de agua potable y saneamiento básico identificados en el departamento.

En sus declaraciones, también se refirió al futuro de los menores de edad, al sostener que seis sedes educativas más afectadas en Cali serán priorizadas en el proceso de reconstrucción, con la finalidad de garantizar que ningún niño regresará a un colegio que no cuente con las condiciones adecuadas para garantizar su seguridad.

A esta propuesta se sumó el Icetex, que anunció una suspensión en el cobro de los créditos de estudio a más de 20 mil beneficiarios, congelando los intereses por tres meses inicialmente.

Pereira, sede de la reconstrucción regional

En lo que respecta a Pereira, otra de las ciudades más afectadas por el terremoto, el mandatario también anunció subsidios para las familias que perdieron sus casas. Los aportes se empezarán a desembolsar el 31 de agosto, será por un valor de $1.050.000 mensuales y se entregará, en principio, por tres meses.

En esta ciudad son más de 5.000 estudiantes que se beneficiarán de alivios financieros por parte del Icetex, con el congelamiento de los intereses por tres meses.

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De la Espriella anunció que Pereira será un centro operativo regional para la reconstrucción tras el terremoto, donde se va a “coordinar el trabajo con la Gobernación de Risaralda, con los alcaldes del departamento, el sector constructor, las aseguradoras, el sector financiero y el fondo milagro”, aseguró.

Además, reveló que también será la sede del Fondo Milagro para canalizar y administrar las ayudas, la cual tendrá una junta directiva conformada por líderes locales e integrantes de la comunidad pereirana.

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