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En imágenes | Lucas, el niño que espera una oportunidad para su corazón
El menor tiene 7 años y un corazón que necesita atención especializada. Tras la intervención del presidente Abelardo de la Espriella, su traslado a Bucaramanga ya fue gestionado.
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Lucas Francesco Murillo García. Foto: Carlos Ramírez | La Opinión
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Sábado, 29 de Agosto de 2026

A sus 7 años, Lucas Francesco Murillo García enfrenta una batalla que ningún niño debería tener que librar. Su corazón necesita atención especializada y, mientras espera su traslado a Bucaramanga, su familia mantiene la esperanza de que el tratamiento pueda darle una nueva oportunidad.

Lea aquí: La orden de Abelardo de la Espriella por Lucas ya dio un paso: su traslado fue gestionado

En medio de médicos, trámites y largas esperas, Lucas sigue siendo un niño: sonríe, mira a su alrededor y espera. Su historia llegó hasta el presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó gestionar su caso. Ahora, el traslado ya fue autorizado y gestionado para que pueda recibir atención en la Fundación Cardiovascular.

Detrás de cada documento y cada procedimiento hay una familia que solo pide una cosa: que Lucas pueda estar bien. Estas imágenes cuentan parte de esa espera, pero también de la esperanza que hoy acompaña al pequeño cucuteño. Mañana, en La Opinión, conozca la ampliación de su historia y los detalles de lo que viene para Lucas.

Detrás de “yo no me quiero morir” hay un niño de 7 años con muchos sueños por cumplir.
Detrás de “yo no me quiero morir” hay un niño de 7 años con muchos sueños por cumplir.
Lucas sueña con jugar, sonreír y seguir creciendo, mientras enfrenta una enfermedad que puso a su corazón a prueba.
Lucas sueña con jugar, sonreír y seguir creciendo, mientras enfrenta una enfermedad que puso a su corazón a prueba.
En casa, su familia lo acompaña en cada momento de una lucha que también les ha cambiado la vida.
En casa, su familia lo acompaña en cada momento de una lucha que también les ha cambiado la vida.
Hoy, Lucas espera una nueva oportunidad para su corazón.
Hoy, Lucas espera una nueva oportunidad para su corazón.

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