Los jugadores colombianos presentes en la Europa League 2026/27

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA por sus siglas en inglés) sorteó, ayer, los cruces de los 36 clubes que competirán por una nueva edición de la Europa League (UEL). Esta copa es la segunda más importante a nivel europeo y conforma el grupo de tres torneos continentales de clubes oficiales organizados por la UEFA (Champions League, Europa League y Conference League).

Desde la temporada 2024/25, los torneos adaptaron un nuevo formato de competencia, el cual consiste en una primera fase –denominada liguilla- en la que los equipos se enfrentan en ocho jornadas para definir los ocho clasificados para los octavos de final y los 16 restantes se miden en Play-offs para completar las llaves de esa ronda eliminatoria.

El certamen no ha sido ajeno para los jugadores colombianos teniendo un historial de ocho campeones: Faustino Asprilla (Parma -1994/95 y 1998/99), Luis Amaranto Perea (Atlético Madrid -2009/10 y 2011/12), Radamel Falcao (Porto 2010/11 y Atlético de Madrid 2011/12), Fredy Guarín y James Rodríguez (Porto 2010/11), Carlos Bacca (Sevilla 2013/14 y 2014/15, y Villarreal 2020/21), Rafael Borré (Eintracht Frankfurt, 2021/22) y Luis Muriel con el Atalanta (2023/24).

En esta ocasión, son 12 los cafeteros que competirán: Jhon Lucumí y Juan Cabal (Juventus), Jhon Durán y Richard Ríos (Benfica), Daniel Muñoz y Jefferson Lerma (Crystal Palace), Joel Romero y Luis Quintero (Torreense), Camilo Durán (Celtic), Juan Andrés Balanta (Ararat-Armenia), Juan Perea (Levski Sofía) y Elan Ricardo (Besiktas).

Lea aquí: Leknessund gana la séptima etapa de La Vuelta y Pogacar vuelve a sacar ventaja

Juventus, en busca del trono europeo

En la zaga defensiva de la Juventus, Lucumí y Cabal buscan sumar su primer título internacional con el equipo de Turín. Los rivales de la Vecchia Signora, en su estadio, serán Real Sociedad, N.EC. Nijmegen y Omonia , y fuera de casa el AZ Alkmaar, Ferencvaros Celta de Vigo y Hapoel Beer-Sheva.

La Juve suma tres UEL en sus vitrinas: 1976/77, 1989/90 y 1992/93, temporadas en las que se conocía el torneo como Copa de la UEFA.



Benfica: la dupla Durán-Ríos y un cruce colombiano ante el Celtic

En la plantilla del Benfica, equipo de Lisboa, se encuentran Jhon Durán y Richard Ríos, y los rivales que recibirán en Portugal son AZ Alkmaar, Celtic, Lech Poznan y OFI Creta; mientras que tendrán que visitar las plazas de Milan, Viktoria Plzen, Omonia FC y N.E.C. Nijmegen.

En el duelo de colombianos, Durán y Ríos se encontrarán con Camilo Durán, uno destacados del Celtic, elenco escocés que fracasó en los play-offs de la Champions.

Entérese: Colombia hace historia en los eSports

Crystal Palace: Muñoz y Lerma van por otra gesta continental

Los cruces del Crystal Palace, actual campeón de la Conference League, son ante Real Sociedad, Olympique de Lyon, Sparta Praga, RB Salzburgo, Lech Poznań, Jagiellonia, Hoffenheim y Besiktas.

En el cuadro inglés, los jugadores de la Selección Colombia Daniel Muñoz y Jefferson Lerma buscarán sumar otro título europeo en su palmarés. Además, se enfrentarán ante el Besiktas de Turquía del barranquillero Élan Ricardo.

De dar la sorpresa en Portugal a medirse con los grandes del continente

El caso del equipo portugués Torreense es de los más curiosos en esta temporada. El club que actualmente compite en la segunda división del fútbol luso, fue campeón de la copa local de su país al derrotar al Sporting CP del samario Luis Suárez, quien jugará Champions.

En el plantel del Torreense hacen presencia dos colombianos: el mediocampista Joel Romero y el extremo derecho Luis Quintero. En la liguilla se enfrentarán ante Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencvaros, Sunderland, Lech Poznań, Ararat-Armenia y Lillestrøm.

El fixture para Durán, Ricardo, Balanta y Perea en la fase de liguilla

Los demás cruces en donde los colombianos estarán presentes son: