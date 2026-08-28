Colombia hace historia en los eSports

En una jornada sin precedentes para los eSports nacionales, la Selección Colombia de League of Legends se consagró campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, obteniendo la primera medalla de oro en la historia del país para esta disciplina tras un desempeño invicto y una contundente victoria 2-0 en la gran final frente al conjunto anfitrión, República Dominicana.

El combinado tricolor dominó la Grieta del Invocador gracias a un rendimiento colectivo impecable, impulsado por el talento clave de Sergio Bautista (Gato), Juan Pablo Arcila (Ichiwin), Juan Esteban Guzman (Zeypher), Gerson Castaño (Dye), Victor Durango (Kei) y Jairo Urbina (Zelt) estos dos últimos jugadores pertenecientes a la organización profesional colombiana Zeu5 Esports.

Su experiencia, sinergia competitiva y toma de decisiones tácticas resultaron determinantes para superar la fase de grupos, vencer en semifinales y sellar el campeonato con autoridad en la serie definitiva sin caer ni una sola vez.

"Este oro no solo representa una medalla más en el medallero internacional, sino el reconocimiento al profesionalismo, la disciplina y el nivel del talento colombiano en los deportes electrónicos. Ver a jugadores como Kei y Zelt brillar en el escenario regional confirma que el ecosistema nacional está listo para dominar el continente", destacó el CEO de Zeu5 eSports, Esteban Zuleta.

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Este logro marca un hito en el ciclo deportivo internacional y ratifica el crecimiento sostenido de los eSports en el país.

El proceso, rendimiento y preparación de los atletas contaron con el respaldo integral de Logitech G, como patrocinador oficial, proporciona los periféricos con la tecnología, el alto rendimiento y la infraestructura técnica necesarios para que los atletas compitan al más alto nivel internacional.

“Este éxito del equipo es solo la confirmación de que Colombia tiene con qué competir de igual a igual en el escenario continental. Acompañar a un equipo como Zeu5, que lleva años sosteniendo un nivel de excelencia, y ver ese trabajo traducido en la primera medalla de oro del país en eSports, es motivo de orgullo para todo el ecosistema local”, comenta Diego León, Country Manager para Colombia de Logitech.

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