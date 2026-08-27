Sorteo Champions League: rivales y duelos entre colombianos en la fase de liguilla

Inicia un nuevo curso de la Champions League, certamen que vivirá su tercera edición con el formato que reúne a 36 equipos, los cuáles se enfrentan en una primera ronda –denominada liguilla- en ocho jornadas para definir ocho clasificados directos a octavos de final y 16 restantes se medirán en cruces de Play-Offs.

Ayer, la UEFA, a través de un sorteo, dejó trazada la ruta para los clubes que buscarán levantar, desde el próximo 8 de septiembre, la Orejona, ganada en sus últimas dos ediciones por el París SG.

La cita continental europea contará con presencia colombiana: Luis Díaz (Bayern Múnich), Davinson Sánchez (Galatasaray), Luis Javier Suárez (Sporting CP), Nelson Deossa y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis).

Luis Díaz, la bandera del gol colombiano en Europa

En el caso de Lucho, esta significará su séptima presencia en el torneo. Vale mencionar que disputó dos campañas con el FC Porto (2020/21 y 2021/22), tres con el Liverpool (2021/22, 2022/23 y 2024/25) y el año anterior con el Bayern Múnich, donde cayó en semifinales ante el PSG por un global de 6-5.

El extremo guajiro es el máximo artillero cafetero en la historia del campeonato con 17 anotaciones, superando a Jackson Martínez (13) y Radamel Falcao García (12). De hecho, en la edición anterior firmó su mejor registro personal con 7 goles.

El gigante bávaro actuará como local frente a Arsenal, Real Betis, Bodø/Glimt y Slavia Praga, mientras que a domicilio chocará contra Atlético de Madrid, Manchester United, Lille y Viking FK.

El cuadro alemán irá en busca de su séptimo trofeo europeo tras la final perdida en la edición 2019/20 ante el PSG. Además, Díaz chocará en la cancha contra sus compatriotas Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández, integrantes del Betis.

Lea aquí: Santa Fe elimina a River Plate en penaltis y avanza a cuartos de la Sudamericana: Weimar Asprilla, el gran héroe

Galatasaray busca dejar huella

El cuadro turco de Davinson Sánchez disputará su segundo torneo consecutivo en la UCL y trabajará por superar lo hecho el año anterior, cuando se despidió en octavos de final a manos del Liverpool, por un marcador global de 4-1.

Los oponentes del zaguero cafetero serán Barcelona, Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart, PSG, Sporting CP, Lille y AEK Atenas. En esta ronda, el defensor caucano se medirá ante el atacante samario Luis Javier Suárez, referente del Sporting CP.

Los rivales del Sporting CP

Para la escuadra portuguesa, esta representará su decimotercera presencia en el certamen. El ariete colombiano Luis Suárez apunta a liderar al Sporting a lo más alto.

Sus ocho choques continentales serán ante Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK Linz y Lens.

El delantero, que estuvo en el Mundial 2026, intentará superar lo hecho en la edición anterior cuando marcó cinco goles con el club de Lisboa.

El Real Betis regresa a Champions League

El conjunto verdiblanco español de los cafeteros Nelson Deossa y Juan ‘Cucho’ Hernández vuelve a decir presente en este escenario tras competir en fase de grupos de la temporada 2005/06.

Bajo la dirección técnica del estratega chileno Manuel Pellegrini, los béticos recibirán, en el Benito Villamarín, a Arsenal, Porto, Feyenoord y Como 1907; mientras que visitarán las plazas de Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Lille y Slavia Praga.

Será el bautismo absoluto en la máxima cita de clubes para ambos jugadores, quienes vienen de competir en la Europa League, donde alcanzaron la instancia de cuartos de final antes de quedar fuera frente al Braga de Portugal.