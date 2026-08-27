Desafío gigantesco: Camila Osorio jugará en el US Open contra Aryna Sabalenka, la uno del mundo

Aryna Sabalenka, la tenista número uno del mundo, será la rival de la cucuteña Camila Osorio (58) en la primera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada 2026, que iniciará este domingo 30 de agosto en Nueva York.

El sorteo de cruces no favoreció a la mejor tenista colombiana, que tendrá que chocar con la gran favorita a llevarse el título y vigente bicampeona del certamen estadounidense (2024 y 2025).

La bielorrusa, de 28 años, se encontrará nuevamente con Osorio, a la que ya superó en la tercera ronda de Wimbledon 2021, con un contundente marcador de 6-0 y 6-3 y en el WTA 1000 de Madrid 2023 con 6-4 y 7-5.

Sabalenka, quien mide 1.82 metros, intentará conseguir su quinto ‘grande’ tras poseer en su palmarés títulos de Abierto de Australia (2023 y 2024) y los dos últimos de Estados Unidos. Este año, la europea –campeona de 24 torneos a lo largo de su carrera- alzó trofeos en tres competencias sobre superficie dura: Miami, Indian Wells y Brisbane.

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Osorio en Nueva York

La potente jugadora representa un reto complicadísimo para la cucuteña, que atraviesa un momento complejo de su temporada, acumulando prematuras eliminaciones en sus últimos torneos: Memphis (2R), Canadá (2R), Cincinnati (1R) y Monterrey (1R).

Aun así, nada está escrito y la nortesantandereana buscará la épica en un partido que aún no tiene horario definido, pero sí sede: el mítico estadio Flushing Meadows.

Osorio estará por sexta vez en el Abierto de Estados Unidos tras competir en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 disputando un total de siete partidos y logrando dos victorias (Ivana Jorovic, 2021 y Ann Li, 2022).

En su etapa como juvenil, la cucuteña fue campeona del US Open Junior en 2019.

La colombiana estaría también en dobles, modalidad en la que en 2025 alcanzó la tercera ronda haciendo dupla con la china Yue Yuan.

Durante la campaña 2026, Camila ha participado en 20 torneos con un total de 44 partidos en sencillos con un saldo de 25 victorias y 19 derrotas.

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