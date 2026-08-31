Hallaron sin vida a Michelle Dayana, la niña que estuvo desaparecida en zona rural de Buriticá, Antioquia

La niña Michelle Dayana Henao Chavarría, de 6 años, fue encontrada sin vida en la tarde de este lunes en zona rural del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño. La información fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, dijo el mandatario.

La menor se encontraba desaparecida desde las 10:00 de la mañana del pasado 24 de agosto, cuando salió de su casa en el barrio Cristo Rey, de este municipio. Desde entonces se hizo todo un despliegue para encontrar a esta menor, quien sufría de epilepsia, de acuerdo con sus familiares.