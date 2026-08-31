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Asesinan a disparos a una pareja de motociclistas en la vía El Zulia - Astilleros
Hasta el momento, no se conoce la identidad de las víctimas.
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valents2121
Pareja de motociclistas asesinada a disparos
La opinión
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Lunes, 31 de Agosto de 2026

Un nuevo doble homicidio sacudió la vía que comunica a El Zulia con el corregimiento de Astilleros en la tarde de hoy. Las víctimas serían una pareja.

Mientras ellos, movilizados en una motocicleta, pasaron por una estación de servicio cerca del sector conocido como Camilandia, sujetos armados los asesinaron a disparos.

Ambos cayeron heridos de muerte al suelo, mientras los responsables se dieron a la fuga. El caso ya está en manos de las autoridades y por ahora se desconocen las identidades de las víctimas, así como los móviles del hecho.

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