La violencia golpeó a El Cerrito, dos cadáveres fueron extraídos de la zona rural de Cúcuta

El rumor de muerte volvió a recorrer la vía que comunica a Cúcuta con el corregimiento de San Faustino. Entre habitantes y transeúntes comenzó a correr la versión de que había varios cuerpos más allá del sector El Cerrito.

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Desde el mediodía del pasado sábado empezó a circular esa información que nadie se atrevía a confirmar. La versión fue puesta en conocimiento de las autoridades, pero estas no pudieron acudir de inmediato al punto debido a las condiciones de seguridad de la zona.

Durante esa tarde comenzó a gestionarse con una funeraria el traslado de los cuerpos a Medicina Legal. Sin embargo, aparecieron versiones contradictorias. Algunas fuentes locales aseguraban que había dos cadáveres, mientras otras hablaban de cuatro.

El procedimiento se retrasó hasta la mañana de ayer, 30 de agosto, cuando finalmente una carroza fúnebre pudo llegar al sitio y recoger los cuerpos. Fueron dos. Uno de ellos estaba a un costado de una vía secundaria, tendido bocarriba y con una camiseta azul.

Tras recoger ambos cuerpos, la funeraria emprendió el regreso, mientras las autoridades avanzan en los procedimientos judiciales correspondientes.

Sin embargo, en el sector continúa el rumor de que habría más cuerpos que no han podido ser recuperados debido a las condiciones de seguridad. Por ahora, esta versión no ha podido ser confirmada oficialmente.

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