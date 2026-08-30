¿Se trató de un feminicidio? Macabro crimen contra madre de familia sacude a El Zulia

Un canal de riego cercano a un cultivo de arroz, en La Ye de Astilleros, El Zulia, fue el escenario de un brutal hallazgo que mantiene conmocionado e indignado a este municipio del área metropolitana de Cúcuta.

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Se trataba del cuerpo, prácticamente desnudo, de una mujer que yacía entre la maleza y el agua. Fueron miembros de la comunidad quienes lo encontraron y reportaron el caso a las autoridades. Algunos la reconocieron inmediatamente como Flor Alba Alarcón Meza, pues era residente de la zona. Sin embargo, lo que le había sucedido era todo un misterio.

En un primer momento, el caso fue tratado como una posible muerte natural o un accidente, pues las autoridades no pudieron acudir a realizar el levantamiento del cadáver por motivos de seguridad. La comunidad, además, prefirió no acercarse demasiado.

Fue personal funerario el encargado de recoger el cuerpo en la tarde del pasado viernes, 28 de agosto, horas después de que se diera aviso. Este medio pudo conocer que extraerlo del canal fue un proceso complicado debido al agua y la maleza. Sin embargo, finalmente lograron sacarlo y trasladarlo hasta las instalaciones de Medicina Legal, en Cúcuta.

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Fue durante ese proceso cuando el personal funerario notó que la mujer tenía varias heridas en diferentes partes del cuerpo, aparentemente provocadas con un arma blanca, las cuales le habrían causado la muerte.

En la capital nortesantandereana, mientras sus familiares adelantaban los procedimientos legales y fúnebres, surgió una nueva hipótesis que convertiría el caso en uno mucho más violento. Un posible feminicidio, precedido de un abuso sexual.

Fue entonces cuando el caso, ya de por sí doloroso para sus familiares y allegados, comenzó a adquirir mayor repercusión, mientras crecía el clamor por obtener respuestas y justicia por parte de las autoridades.

Amigas de Flor Alba la describieron como una mujer trabajadora y madre de tres hijos, quienes ahora lamentan su trágico desenlace.

Jesús Iván Molina Peñaloza, líder social de Astilleros y exconcejal del municipio, se pronunció sobre el caso. “Nos duele a todos. Hoy no les pedimos a las autoridades, les exigimos que tomen cartas en el asunto, que esto no se convierta en un número más. No es justo que nuestras mujeres tengan que vivir con miedo en nuestra región, que no puedan salir a trabajar o estudiar por miedo a que algo les pase”, manifestó a través de un video.

Un dato tan desalentador como angustiante es la falta de pistas sobre el responsable de esta muerte. El hecho ocurrió en una zona desolada, donde hasta el momento no han aparecido testigos que puedan brindar información sobre lo ocurrido, o quienes podrían tenerla han preferido guardar silencio.

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