De Los Pelaos a la Familia P: alias Richard volvió a caer por microtráfico en Cúcuta

El nombre de Richard Ramón Beltrán Álvarez figura en los registros judiciales, vinculado a una estructura delincuencial dedicada a la venta de estupefacientes en Cúcuta. Ya había sido enviado a prisión por hechos similares y, ahora, la historia parece repetirse.

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Treinta y siete compras controladas realizadas por investigadores de la Fiscalía permitieron recopilar suficiente información para involucrar a siete personas en esta red de comercialización de drogas. Además de Richard, cayeron Luis Carlos Ortega Jaimes, alias el Calvo; Klinsmann Yamir López Nova, alias el Gomelo; Josué Sebastián Gómez Cortés, alias el Negro; Juan Esteban Ortega Jaimes, alias Juanes; Carmen Omaira Ortiz, alias la Rola, y Jhanpol Andrés Contreras Vargas, alias Pol.

Según el reporte publicado por la Policía, todos harían parte de La Familia P y cumplirían diferentes roles dentro de la organización, relacionados con el almacenamiento, la dosificación, la distribución y la comercialización de estupefacientes, especialmente en los barrios 28 de Febrero y Gaitán.

Richard sería el encargado de manejar las finanzas y el negocio en la Comuna 9, además de ser el vínculo directo entre alias Porras y los demás integrantes del grupo. Al mismo nivel que él estaría Pol, quien se encargaría del negocio en la Comuna 10. Richard, además, cuenta con anotaciones judiciales por homicidio, hurto y violencia contra servidor público.

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Por su parte, la Rola contaría con la confianza de Pol y, desde un punto fijo, se encargaría del almacenamiento de sustancias como marihuana, cocaína y heroína. Así lo habrían evidenciado las compras controladas realizadas en calles, parques, callejones e incluso viviendas, entre el 10 de abril y el 3 de junio de este año.

Con estas pruebas, las autoridades obtuvieron órdenes de registro y allanamiento que fueron ejecutadas en los dos barrios anteriormente mencionados, así como en Belén, durante un operativo interinstitucional entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército.

Todos fueron judicializados por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes. Aunque ninguno aceptó los cargos, todos fueron enviados a prisión por decisión de un juez de control de garantías.

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Sus antecedentes

Richard ya había sido capturado en un operativo similar, cuando las autoridades desarticularon la banda Los Pelaos, de la cual sería el cabecilla y que, precisamente, también operaba en los barrios 28 de Febrero y Gaitán, así como en Carlos Ramírez París.

En septiembre de 2018 se produjo la captura de sus ocho integrantes, mediante órdenes de captura obtenidas luego de que los investigadores, incluso, documentaran las compras controladas de sustancias estupefacientes.

El accionar de esta banda había sido informado a las autoridades en diciembre de 2017, cuando una vecina de Richard, en el barrio 28 de Febrero, denunció ante la justicia que él estaría liderando la venta de drogas en ese sector. Incluso, según la investigación de entonces, estaría intentando reclutar a menores de la zona para que se unieran a la red.

En ese momento fueron señalados de comercializar pasta base de coca y bazuco, actividad que podría generarle al cabecilla ganancias de hasta un millón y medio de pesos diarios.

De igual forma, todos fueron enviados a prisión. Sin embargo, después de algunos años tras las rejas, Richard recuperó su libertad, aunque no habría dejado sus “viejas costumbres”. Ya en libertad, habría sido contactado por Porras para expandir su control territorial y volver a instalar la venta de drogas en su barrio.

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El Gomelo

Aunque Richard no sería el único integrante del grupo con antecedentes, alias el Gomelo, también era conocido por la justicia. Su historial, sin embargo, es menos extenso y más reciente.

En febrero de 2023 fue capturado portando un revólver con tres balas, sin contar con el permiso correspondiente. El caso ocurrió en el barrio Belén, donde los uniformados sorprendieron al joven, que para ese momento tenía 23 años, durante labores de rutina.

Fue enviado a prisión por un par de años, hasta que, posteriormente, habría sido reclutado para integrar esta estructura delincuencial.

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