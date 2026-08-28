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Cuatro días después, la muerte alcanzó a don Luis en Ocaña
Luis Fernando Castellanos Toloza estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Ocaña.
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jhonatanalexanderop
Luis Fernando Asesinato
La opinión
La Opinión
Viernes, 28 de Agosto de 2026

Después de toda una odisea para que sus familiares se enteraran del delicado estado de salud en el que se encontraba Luis Fernando Castellanos Toloza, estos, al menos, pudieron acompañarlo durante sus últimos días. Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron tan graves que, finalmente, la muerte lo alcanzó.

En la tarde del pasado miércoles, 26 de agosto, desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Emiro Quintero Cañizares, se conoció la noticia que sus familiares menos esperaban. El hombre, de 63 años, había fallecido después de luchar por su vida durante cuatro días.

Siga leyendo: La última rodada de Mauricio fue en Chinácota, el final de una vida entregada a las carreteras

La noticia también representa un revés para el hombre capturado por este hecho, identificado como Ciro Antonio Parada Caicedo, quien pasó de ser judicializado por homicidio en grado de tentativa a, posiblemente, enfrentar ahora cargos por homicidio agravado.

La disputa entre ‘amigos’ que acabó con una vida y dejó a otra persona en manos de la justicia ocurrió la noche del sábado 22 de agosto, en el sector Libardo Alonso, de Ocaña.

En medio de una celebración, se produjo una discusión entre ambos. Ciro habría sacado un arma blanca y atacado a Luis en repetidas oportunidades, propinándole tres heridas.

Aunque inicialmente las lesiones no parecían tan graves, pues la víctima logró salir caminando del lugar e incluso pedir ayuda, una de las puñaladas le afectó el pecho. Con el paso de las horas, su estado de salud se deterioró hasta terminar en una UCI, donde finalmente murió.

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