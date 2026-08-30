Mendicidad e informalidad marcan la cotidianidad de los yukpa en Cúcuta

Acompañados de niños se ven todos los días a indígenas yukpa en las calles de Cúcuta pidiendo dinero para cubrir sus necesidades básicas. Esta población, oriunda de la Serranía del Perijá, en Venezuela, cumple 15 años en la capital de Norte de Santander, en medio de desafíos y un proceso de adaptación.

Para Elwin Rincón, uno de los caciques de la comunidad, ante la falta de un empleo formal, varios de ellos se ven en la necesidad de salir a pedir dinero y dedicarse a otras actividades informales en la ciudad. Entre las labores que desempeñan desde hace años, se encuentran la venta de leña, el reciclaje y la elaboración de artesanías y canasta.

Con el producido de estos oficios obtienen los recursos para poder comprar sus alimentos en el asentamiento en el que viven, en el barrio El Nuevo Escobal.

“Con estos trabajos podemos estar ganando aproximadamente $30.000 al día. Aunque no todos se dedican a pedir dinero sí hay algunos que se ven en esa necesidad y que salen con sus niños al no tener con quien dejarlos”, explicó el cacique.