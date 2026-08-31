¿En qué estaba metido Maicol? Fue acribillado a disparos frente a una tienda en Cúcuta

Los dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Suzuki GN, negra, tenían una misión clara y era acabar con la vida de Maicol Álvarez Vargas. Y no dudaron en apretar el gatillo hasta lograrlo.

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Un disparo en el tórax y cinco más en la cabeza provocaron la sangrienta escena que se registró frente a una tienda ubicada en la calle 9 con avenida 11 del barrio Doña Nidia.

Fue allí, frente a esa casa azul, donde el joven fue sorprendido por los sicarios mientras esperaba algo durante la noche del pasado sábado, 29 de agosto. Segundos antes del crimen, lo vieron llegar al lugar en una moto Honda CB125, de placa KLA-14H, y luego descender de ella.

No tardó en aparecer el par de criminales. Se detuvieron junto a Maicol y el parrillero desenfundó un arma de fuego para dispararle directamente a la cabeza.

No hubo tiempo para que Álvarez reaccionara. Tras recibir el primer impacto, se desplomó en el pequeño espacio que había entre la motocicleta y el muro exterior de la tienda.

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Aun con una herida que ya era mortal, los agresores no se detuvieron. El parrillero accionó el arma cinco veces más, provocándole múltiples heridas en la cabeza. La sangre quedó esparcida por el lugar y alcanzó a recorrer varios metros calle abajo.

Mientras los criminales escapaban, los habitantes del sector salieron para observar lo ocurrido, pero la muerte de Maicol ya se había consumado. La comunidad alertó a la Policía y, minutos después, una patrulla llegó al sitio para inspeccionar la escena y adelantar las diligencias correspondientes.

Rápidamente surgió una hipótesis sobre el crimen, sustentada en material probatorio encontrado en la escena, que relacionaría este violento homicidio con disputas territoriales entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico.

El caso quedó en manos de los investigadores, quienes recopilaron testimonios y otras evidencias con el propósito de identificar y dar con el paradero de los responsables.

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