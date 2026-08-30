La muerte reunió a Dickson y Fabián, los primos atacados a disparos en el barrio Carora, de Cúcuta

Por más que sus familiares recogieron donaciones de sangre a su nombre y el personal médico hizo todo lo posible por mantenerlo con vida, apenas lograron extender su paso por este mundo durante 17 días más, hasta que finalmente la muerte lo alcanzó.

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Esta es la historia de Dickson Alexis Sánchez Gutiérrez, un joven residente del barrio Los Alpes, cuya muerte se confirmó ayer, 29 de agosto, al mediodía, cuando su corazón dejó de latir en el Hospital Universitario Erasmo Meoz.

La violencia terminó reuniéndolo con su primo, Fabián Alberto Márquez Rodríguez. Ambos fueron víctimas del mismo ataque armado, ocurrido el pasado 12 de agosto en el barrio Carora.

Los dos fueron trasladados inicialmente a la Unidad Básica Loma de Bolívar. Mientras Fabián murió apenas unos minutos después, Dickson fue intervenido de urgencia y posteriormente remitido al hospital para recibir atención especializada.

Dickson recibió dos impactos de bala. Uno en la pierna derecha y otro en el abdomen. Las heridas fueron tan graves que, desde el día siguiente, permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Su familia emprendió una campaña para conseguir donaciones de sangre a su nombre, en un doloroso periodo de esperanza que se extendió durante más de dos semanas, pero que finalmente terminó en un desenlace devastador para los Sánchez Gutiérrez.

El atentado ocurrió en horas de la tarde. Hasta la avenida 14, entre calles 2 y 3 del barrio Carora, llegaron dos hombres en motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de amigos y familiares que se encontraba sentado en la vía pública y consumía bebidas alcohólicas.

Los agresores dispararon inicialmente en seis ocasiones, dejando a Dickson y Fabián heridos en el suelo. Los atacantes emprendieron la huida, pero luego regresaron y continuaron disparando. Uno de los proyectiles impactó a Fabián en la cabeza, herida que terminó cobrándole la vida.

Ahora, 17 días después de aquel ataque, la muerte también alcanzó a Dickson, dejando a una familia marcada por la violencia y a dos primos reunidos, de manera trágica, por el mismo hecho.

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