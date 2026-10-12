Jóvenes de Cúcuta expusieron sus necesidades e ideas para mejorar la ciudad

Las necesidades de los jóvenes
Entre las principales preocupaciones planteadas por los jóvenes durante la asamblea se encuentran temas relacionados con la seguridad, la participación juvenil y el acceso a la educación superior, incluidos los jóvenes que viven en la zona rural.
En ese sentido, Mendoza precisó que, a través de estos espacios, se busca crear mecanismos de participación, como ferias de emprendimiento; agilizar el acceso a la educación, y desarrollar actividades y proyectos que permitan articular acciones con el Banco del Progreso.
En cuanto a los próximos eventos, el comisionado anunció que en diciembre se realizará otra Asamblea Municipal de Juventudes.
También comunicó que el 16 de octubre habrá un encuentro de personeros y contralores, y el 23 de octubre se llevará a cabo un encuentro rural de juventudes en el corregimiento de Agua Clara.
«Este evento es importante porque representa a los jóvenes y es un mecanismo para incidir en las decisiones territoriales y crear proyectos importantes», concluyó Mendoza.
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