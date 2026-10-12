Jóvenes de Cúcuta expusieron sus necesidades e ideas para mejorar la ciudad

Más de 200 jóvenes participaron en la Asamblea Municipal de Juventudes, que se llevó a cabo el fin de semanae en la Universidad Libre de Cúcuta. Este evento contó con la participación de consejeros de juventudes, organizaciones sociales, movimientos universitarios y juntas de acción comunal.

Harold Mendoza, comisionado de la Comisión de Educación de la Plataforma Municipal de Juventudes, explicó que este espacio se desarrolló con el propósito de que los jóvenes puedan incidir en las decisiones regionales.

Así pues, aseguró que en este ejercicio se reúnen las ideas y necesidades de los jóvenes para llevarlas a instancias de mayor alcance, como las alcaldías y las gobernaciones.

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«Con ello aseguramos que los entes territoriales tengan en cuenta a los jóvenes al momento de tomar decisiones. De este espacio también salen un documento y proyectos para incidir y articular con la Alcaldía», agregó Mendoza.

Igualmente, el comisionado aclaró que esta asamblea fue organizada por el Subsistema de Juventudes de Cúcuta y se desarrolló en cumplimiento de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, que establece que se deben realizar dos asambleas al año, con la participación de jóvenes de toda la ciudad que tengan alguna representación social.