Aqualia denuncia que hay 2.500 conexiones fraudulentas en el acueducto

Una conexión fraudulenta instalada en una nueva red de acueducto del barrio Montevideo, en Villa del Rosario, fue desmontada por la empresa Aqualia durante las pruebas de presión, lavado y desinfección de la infraestructura. La conexión abastecía a unas 40 familias que, según sus voceros, recurrieron a esta alternativa porque no cuentan con el servicio formal de agua potable.

El hallazgo se produjo cuando la compañía adelantaba los trabajos finales de una obra destinada a ampliar la cobertura del suministro para cerca de 130 familias del sector. La intervención, cuya inversión fue estimada por la empresa en alrededor de $350 millones, busca dejar en funcionamiento una red nueva, pero la conexión irregular fue detectada antes de su entrada en operación.

La situación expone el conflicto entre la necesidad de acceso al agua de hogares que aseguran no tener una conexión domiciliaria y los riesgos técnicos y legales que implica intervenir sin autorización la infraestructura del acueducto.

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En el sector viven alrededor de 40 familias, entre ellas niños y adultos mayores, cuyos representantes manifestaron a La Opinión que acudieron a la conexión irregular porque no disponen del servicio y, según afirmaron, la Alcaldía tampoco les ha resuelto la instalación de una conexión formal.

Una red nueva, intervenida antes de entrar en servicio

Ladys Quintero, jefe de Servicios de Aqualia-Villa del Rosario, explicó que la empresa identificó la conexión durante las pruebas técnicas de la nueva infraestructura.

“Estamos en las etapas finales de las pruebas de lavado y desinfección de la red. Es una red nueva, sin estrenar, y ya tenía una conexión irregular”, señaló la funcionaria.

Según Quintero, estas intervenciones pueden ocasionar fugas, desperdicio de agua y riesgos de contaminación, además de alterar las condiciones hidráulicas para las que fue diseñada la red. Esto podría reducir la capacidad de suministro prevista para las familias que deben recibir el servicio mediante la obra.

La empresa procedió a desmontar la conexión y anunció que pondrá el caso en conocimiento de las autoridades competentes. Durante el procedimiento contó con el acompañamiento de la Policía.

Quintero indicó que el hallazgo se produjo porque, además de observar movimientos de tierra en el área intervenida, las pruebas de presión no arrojaban los resultados esperados. Estas señales llevaron a los operarios a revisar la red y localizar la conexión no autorizada.

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2.500 conexiones irregulares en el municipio

El caso de Montevideo no sería aislado. De acuerdo con las estimaciones de Aqualia, en Villa del Rosario se han identificado aproximadamente 2.500 conexiones irregulares, concentradas principalmente en sectores altos, zonas de ladera y asentamientos informales.