Polémica en Villa del Rosario por accidente de tránsito de un concejal en aparente estado de embriaguez

Un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este sábado, 10 de octubre, en Villa del Rosario, desató polémica por la vinculción del concejal Luis Alfonso Blanco.

Según versiones conocidas, el líder político se habría escapado de los uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) que antendían el caso, antes de que los agentes de la Secretaría de Tránsito adelantaran el procedimiento correspondiente.

El hecho involucró dos camionetas, una de ellas es una Toyota Fortuner blanca, en la que se movilizaba Blanco y que terminó estrellada contra la pared de un conjunto residencial, luego de colisionar contra el vehículo.

Videos que circulan en redes sociales dejan ver al concejal con sangre en el rostro y en aparente estado de embriaguez, así como los daños ocasionados tras el choque.

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Según conoció La Opinión, la Policía recibió el reporte del accidente de la comunidadad. Tras acudir al llamado de auxilio, solicitó la presencia de los alféreces para atender la emergencia, quienes, al llegar al lugar e inspeccionar la escena, encontraron a tres heridos.

Sin embargo, el concejal Luis Alfonso Blanco habría abandonado el sitio en otro vehículo. Entre tanto, la Secretaría de Tránsito de Villa del Rosario adelanta un informe para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades

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