Gus Ormo, el músico venezolano que murió en Florida mientras impulsaba nuevos proyectos

El músico venezolano Gustavo Enrique Ormo, conocido artísticamente como Gus Ormo, fue hallado muerto en su vivienda en Weston, Florida, Estados Unidos, el viernes 16 de octubre. Las circunstancias de su fallecimiento son investigadas por las autoridades, que calificaron el caso como sospechoso.

De acuerdo con información de Telemundo 51 y CBS Miami, la Oficina del Sheriff de Broward (BSO, por sus siglas en inglés) recibió alrededor de las 9:00 de la mañana una llamada que alertaba sobre un posible ahogamiento en una residencia ubicada cerca de la cuadra 2100 de Quail Roost Drive.

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Agentes y equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar, donde encontraron al artista sumergido en la piscina. Los paramédicos confirmaron su muerte en la escena.

La hermana del músico, Antonieta Ormo, confirmó el fallecimiento a medios de comunicación y manifestó que la familia desconoce qué ocurrió. También expresó que atraviesan un momento emocionalmente difícil ante la noticia.

¿Qué se sabe de la muerte de Gus Ormo?

Uno de los detalles que llamó la atención durante las primeras horas de la investigación fueron unas cuerdas u objetos similares que aparecían cerca del cuerpo en imágenes aéreas difundidas por medios locales. Sin embargo, las autoridades no han confirmado qué eran esos elementos ni si guardan relación con el fallecimiento.

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Tras el hallazgo, el caso pasó de ser reportado inicialmente como un posible ahogamiento a una investigación a cargo de las unidades de Homicidios y de Escena del Crimen de la Oficina del Sheriff de Broward.

El cuerpo del artista fue trasladado a la Oficina del Médico Forense del condado de Broward para establecer la causa de la muerte. Hasta los últimos reportes publicados, no se había divulgado un resultado definitivo de la autopsia.

Por ahora, las autoridades no han esclarecido las circunstancias del hecho. La calificación de sospechoso significa que el caso requiere una investigación más profunda, pero no constituye por sí sola una confirmación de homicidio.

¿Quién era Gus Ormo, el músico venezolano hallado muerto en Florida?

Gustavo Enrique Ormo era un pianista, compositor y cantautor nacido en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Durante su trayectoria artística desarrolló una propuesta musical enfocada en el pop romántico, con letras inspiradas en las emociones y la poesía.

El artista llevaba varios años radicado en el sur de Florida, donde continuó trabajando en sus producciones y buscando consolidar su carrera dentro de la música latina.

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En 2025 presentó Alquimia, su álbum debut, compuesto por nueve canciones en las que combinó la balada romántica con distintos ritmos. El proyecto tuvo como sencillo principal 100 suspiros, una canción con la que buscó impulsar su propuesta musical y conectar con el público a través de sus letras.

La producción contó con la participación de músicos y profesionales de trayectoria, entre ellos el saxofonista Ed Calle, el percusionista Richard Bravo y el productor Manuel Gámez.

En 2026, Ormo también trabajaba en Ágape, un proyecto instrumental centrado en el piano y en la exploración de su faceta como intérprete. La producción representaba una nueva etapa en su carrera y buscaba transmitir emociones a través de la música sin depender de las letras.

Gus Ormo trabajaba en nuevos proyectos musicales

En agosto de 2026, el sencillo Yo no te quería, perteneciente a Alquimia, fue presentado para consideración en la temporada de los Latin Grammy mediante una campaña conocida como For Your Consideration (FYC), según una publicación de Nexonoro.

Este proceso no equivale a una nominación oficial, sino que corresponde a la presentación de una obra para que pueda ser considerada dentro de la temporada de premios.

Poco antes de su muerte, el músico continuaba promocionando sus proyectos. Según informó la revista People, una de sus publicaciones recientes en redes sociales estaba relacionada con Ágape Behind the Music, contenido que compartió un día antes de ser encontrado sin vida.

La muerte de Gus Ormo generó atención entre quienes seguían su carrera musical, marcada por su trabajo como pianista, compositor e intérprete. Mientras familiares y allegados esperan respuestas, las autoridades continúan investigando lo ocurrido en su vivienda de Weston.

Con información de El Universal.

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