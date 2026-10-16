Checho Geles rinde homenaje a Omar Geles con un mosaico de seis clásicos del vallenato

El legado musical del maestro Omar Geles continúa vivo en las nuevas generaciones del vallenato. Como una forma de honrar su memoria, su música y el legado familiar que dejó en la música colombiana, Checho Geles & La Dinastía presentan 'Parrandeando con las de Omar Geles', un mosaico musical que reúne seis canciones emblemáticas de su autoría.

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El proyecto nace de un vínculo familiar y musical que marcó la trayectoria de Checho Geles. Durante 12 años acompañó a su tío como acordeonero, experiencia que le permitió recorrer escenarios nacionales e internacionales y conocer de cerca el estilo, la interpretación y la identidad musical que distinguieron al maestro.

La producción reúne seis composiciones que hacen parte del repertorio de Omar Geles: 'Una Mariposa', 'Renunció', 'Cómo le pago a mi Dios', 'Ok', 'Las locuras mías' y 'Cuando casi te olvidaba'. A través de estas canciones, la producción propone un recorrido por diferentes matices de su obra, desde el sentimiento hasta la parranda, con una interpretación que busca conectar con quienes han seguido su música y acercarla a nuevos públicos.

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La propuesta también representa una nueva etapa para Checho, quien emprende su camino al frente de su propio proyecto musical junto a La Dinastía, después de más de una década de trabajo junto a su tío.

La grabación musical estuvo a cargo de Sergio Geles, quien asumió la producción y los arreglos del proyecto. El trabajo se realizó en los estudios de Nemecio Gómez.

El proyecto audiovisual se rodó en Casa del Río, en Valledupar, bajo la dirección de Fredy Melo. La elección de este escenario conecta la propuesta con la tierra que ha sido cuna de grandes exponentes del vallenato y refuerza el vínculo del proyecto con sus raíces.

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