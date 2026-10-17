Juan Luis Guerra recibe reconocimiento de la FAO por ‘Ojalá que llueva café’

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra recibió este viernes un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por su afamada composición ‘Ojalá que llueva café’, durante la clausura del Foro Mundial de la Alimentación 2026 celebrado en la sede del organismo en Roma.

El homenaje, según un comunicado de la oficina del artista, se realizó en presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, y de su esposa Raquel Arbaje, e incluyó la entrega de un pergamino por parte del director general de la FAO, Qu Dongyu.

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La canción, lanzada en 1989, fue reconocida por su mensaje de “esperanza” y su “representación de las aspiraciones de los pueblos latinoamericanos de superar el hambre, la pobreza y las dificultades” que enfrentan las comunidades rurales, añadió la información.

La cantante dominicana Maridalia Hernández, una de las integrantes originales del Grupo 4.40 de Juan Luis Guerra, interpretó ‘Ojalá que llueva café’ acompañada de una banda de músicos de su país, así como de un grupo de niños.

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La canción, lanzada en 1989, fue reconocida por su mensaje de “esperanza” y su “representación de las aspiraciones de los pueblos latinoamericanos de superar el hambre, la pobreza y las dificultades” que enfrentan las comunidades rurales, añadió la información.

Al recibir el reconocimiento, Juan Luis Guerra expresó su agradecimiento a la FAO y destacó la presencia del mandatario dominicano, su esposa y la delegación oficial que participó en la ceremonia.

El artista recordó que la inspiración para componer ‘Ojalá que llueva café’ surgió de una metáfora que conoció en la década del 80 en Santiago, segunda ciudad dominicana, en el norte del país.

El artista explicó que aquella inspiración terminó convirtiéndose en una obra musical que ha trascendido generaciones y fronteras, llevando un mensaje de esperanza a distintos países.

Con información de El Universal.

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