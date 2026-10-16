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¡Revolcón en la Policía! La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden pasa a ser Antidisturbios
La Policía oficializó el cambio mediante una resolución que establece 90 días de transición, ocho regionales antidisturbios y 30 escuadrones móviles para atender manifestaciones y alteraciones del orden público.


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crojas
¡Revolcón en la Policía! La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden pasa a ser Antidisturbios
Colprensa
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Viernes, 16 de Octubre de 2026

Se hizo oficial: La antigua Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) sufrirá una amplia transformación al convertirse en la Unidad Nacional Antidisturbios. Esa había sido una de las principales promesas de campaña del presidente, Abelardo de la Espriella.

La decisión quedó consignada en la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, firmada por el director general de la Policía, general Jesús Alejandro Barrera Peña. A partir de ahora, la entidad cuenta con 90 días de transición para adelantar los ajustes administrativos necesarios.

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El documento reveló que a partir de ahora la Unidad Nacional Antidisturbios quedará subordinada a la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía y tendrá la misión de brindar apoyo a las diferentes unidades en situaciones relacionadas con aglomeraciones en manifestaciones públicas y alteraciones al orden público como motines, disturbios, asonadas, entre otros.

Su intervención se realizará, dice la resolución, cuando las capacidades institucionales disponibles resulten insuficientes o puedan verse desbordadas.

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Asimismo, dio cuenta de que no se trata solo del cambio de nombre, sino que contempla un esquema de mando integrado por la Unidad Nacional Antidisturbios, un subcomando, un Grupo de Seguimiento Operacional y ocho regionales antidisturbios, de las cuales dependerán los 30 Escuadrones Móviles Antidisturbios.

Esas ocho regionales estarán centralizadas en Bogotá, Neiva, Pereira, Popayán, Cúcuta, Medellín, Villavicencio y Barranquilla.

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