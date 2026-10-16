La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Fundación de la primera dama revela cuánto dinero recibió para atender la emergencia del terremoto
El primer informe de gestión registra más de $54.589 millones en donaciones, de los cuales el 81 % provino de la familia Gilinski y está destinado a reconstruir instituciones educativas y centros de salud en Cali.
Authored by
dsifontes
ANA LUCIA PINEDA
Colprensa
Colprensa
Viernes, 16 de Octubre de 2026

Dos meses después del terremoto, la fundación "Colombia, luz y sonrisas" de la primera dama, Ana Lucía Pineda, presentó su primer reporte de gestión de recursos para la atención de la emergencia.

El documento fue publicado luego de los cuestionamientos de diversos sectores, quienes se preguntaban por los recursos que fueron canalizados a través de dicha fundación.

De acuerdo con el reporte oficial, las cifras contenidas pertenecen al período comprendido entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, cuya información se hace pública para promover la transparencia y fortalecer la confianza con los donantes y comunidades que serán beneficiadas.

"Cada aporte recibido, ya sea económico o en bienes, representa un compromiso con las familias afectadas, y comunicarlo de manera clara y oportuna es la forma de honrarlo", señaló el informe.

Puede leer: Presto entra en liquidación judicial: ¿qué pasará con sus restaurantes en Colombia?

Aseguró que la fundación fue constituida como una entidad privada sin ánimo de lucro el pasado 7 de julio de 2026, con el propósito de "promover el bienestar y el desarrollo integral de las comunidades, especialmente de las personas en condición de vulnerabilidad".

En lo que respecta al terremoto, dijo se ha trabajado principalmente en dos fases, que consisten en proteger vidas y brindar atención inmediata y avanzar hacia una reconstrucción segura y sostenible.

Solo en esta primera fase, aseguran que movilizaron más de 5.652 toneladas de ayudas para atender más de 48.000 personas en 80 municipios alcanzados, de la mano de más de mil voluntarios y más de 30 centros de acopio.

La reconstrucción y el informe financiero

La fundación señaló que esta segunda fase de la reconstrucción no solo se limita a soluciones de vivienda, sino que también "comprende la infraestructura de instituciones destinadas a la prestación de servicios esenciales para la comunidad, cuyo restablecimiento en condiciones óptimas resulta prioritario".

El informe financiero dio cuenta que para la atención del terremoto se recibieron $54.589.523.791, provenientes de donaciones de personas naturales y jurídicas. El donante principal fue realizado por la familia Gilinski, equivalente al 81% y con destinación especificada y condicionada al proyecto de reconstrucción de las instituciones educativas y centros de salud en la ciudad de Cali.

El reporte aseguró que estos recursos se encuentran depositados en entidades financieras debidamente vigiladas y reguladas, bajo principios de transparencia, trazabilidad y adecuada administración, a la espera de ser utilizados en esta segunda fase.

La fundación de la primera dama aclaró que durante este periodo no ha recibido ni administrado recursos de origen público, ya que estos provienen "exclusivamente de aportes, donaciones y contribuciones efectuados por personas naturales y jurídicas del sector privado".

En informe también reveló que a la fecha los gastos administrativos ascienden a $11.916.639, "por lo que los recursos permanecen disponibles y están sujetos a las destinaciones específicas definidas por los donantes de acuerdo con los avances de cada proyecto".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
CUMBRE DE AGUA
CUMBRE DE AGUA
Cumbre del Agua pone el foco en los ríos Pamplonita, Zulia y Táchira para frenar su contaminación
Orlando Carvajal
Avimax fue la primera empresa que llevó pollitos de un día desde Colombia a Venezuela por la frontera con Cúcuta, tras su reapertura. / Foto: Leonardo Favio Oliveros-La Opinión
Avimax fue la primera empresa que llevó pollitos de un día desde Colombia a Venezuela por la frontera con Cúcuta, tras su reapertura. / Foto: Leonardo Favio Oliveros-La Opinión
Empresarios de Venezuela y Vietnam buscan negocios en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros
Hilo El Contento
Hilo El Contento
El hilo de sangre que une tres asesinatos en Cúcuta: Nathalia, Cindy y Pachito
La Opinión