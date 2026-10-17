FMI advierte que la situación fiscal de Colombia es “insostenible”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido este viernes de que la situación fiscal de Colombia es "insostenible", por lo que ha animado al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a que ataje el déficit y estabilice las cuentas públicas.



"Esta no es una situación ni sostenible ni viable. Creemos que el país necesita un esfuerzo concertado para reducir la deuda", ha explicado durante una rueda de prensa el director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk.



En este sentido, el organismo multilateral está analizando "opciones y estrategias" sobre los próximos pasos a seguir junto a unas autoridades colombianas que se estarían mostrando "muy comprometidas". Además, Chalk ha informado de que el FMI enviará un equipo a Bogotá a primeros de noviembre.

Lea: Tribunal ordena reglamentar en tres meses la presencia de mascotas en los lugares de trabajo

El FMI espera que la economía colombiana crezca alrededor de un 2,3% este año y el siguiente, aunque Chalk ha precisado que el potencial de la nación sudamericana es "mucho mayor que ese" y que "debería estar creciendo mucho más rápido".



El Ejecutivo abrió conversaciones con el FMI poco después de asumir el poder en verano para solucionar una crisis fiscal que el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Andrés Quevedo, ha calificado de "crítica" y "sin precedentes".



Colombia cerró 2025 con una deuda pública del 59,9% del PIB y el ministro del ramo, Miguel Gómez, ya apuntó a finales de agosto que el déficit fiscal de 2026 iba encimando a ser 8,2%, por encima del 5,3% proyectado por el Gobierno saliente de Gustavo Petro. Sin embargo, Gómez ha sostenido que sus medidas lo reducirán, finalmente, al 7,2%.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13