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Desarticulan red que estafaba con falsas ofertas de viajes en Medellín
La organización habría obtenido más de $14.000 millones mediante el uso fraudulento de datos personales y productos financieros de sus víctimas, en su mayoría adultos mayores y personas vulnerables.
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crojas
Desarticulan red que estafaba con falsas ofertas de viajes en Medellín
Colprensa
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Sábado, 17 de Octubre de 2026

La Fiscalía General de la Nación logró desarticular una red que ofrecía bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos eran algunos de los ofrecimientos con los que supuestas agencias de viajes atraían a ciudadanos en centros comerciales de Medellín (Antioquia).

Los detenidos por pertenecer a esta red fueron identificados como Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.

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La investigación permitió identificar que una vez en sus oficinas, les solicitaban cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el pretexto de validar los beneficios, pero estos elementos eran utilizados para abrir productos financieros y realizar transacciones fraudulentas a su nombre.

De acuerdo con la Fiscalía, los afectados en su mayoría fueron adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas, a quienes los abordaban mediante empresas con distintas razones sociales, los cuales depositaban los recursos obtenidos en cuentas controladas por la organización.

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“Cuando los afectados no llevaban sus documentos o tarjetas, los acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos. Además, les impedían leer los contratos que firmaban, aprovechando sus limitaciones visuales o la confianza generada con las ofertas”, señala el reporte del ente acusador, que precisó además que las denuncias por estas operaciones y las evidencias recopiladas permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificara el esquema ilegal, que dejó más de 14.000 millones de pesos.

A los detenidos se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado, pero no aceptaron los cargos. Cinco recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y Manrique Villa deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.

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