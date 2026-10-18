Ningún gobierno debe decidir qué podemos ver: museos de arte moderno del país

Los museos de arte moderno del país expresaron su preocupación por el retiro de al menos 30 obras ordenadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella.



En su mensaje, cuestionaron que estas decisiones se den "por razones ideológicas", en donde las obras de arte y los objetos representan experiencias, luchas y vidas que hacen parte de Colombia.

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Además, resaltaron la responsabilidad de los museos en conocer la complejidad de la histórica, incluso la que incomoda, enfrenta o cuesta reconocer, permitiendo abrir múltiples miradas comprendiendo el pasado.



"Retirarlos de la mirada pública empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad. Aprender de él es fundamental para evitar la repetición de la violencia y ampliar nuestras posibilidades de futuro", cuestionaron.



El pronunciamiento fue firmado por los museos de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Rayo, y el Museo de Arte Moderno del Tolima.

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En la declaración conjunta pidieron al gobierno respetar la autonomía profesional de los museos y la participación de las comunidades para construir relatos, comprender el pasado y añadir capas de narración.



"Ningún gobierno debería decidir que podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás", afirmaron.



Ante la decisión del retiro de imágenes como el afiche de campaña presidencial de Carlos Pizarro, la bandera del orgullo LGBTIQ+, fotografías relacionadas con la diversidad sexual y el bolígrafo utilizado en la firma del Acuerdo de Paz de 2016, exigieron respuestas a la ministra de cultura, Paola Holguín.

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Tras la polémica, piden que se garantice la autonomía de los museos y se promueva una revisión pública y sustentada de las decisiones adoptadas, con participación de equipos curatoriales y de comunidades y personas representadas en las piezas retiradas.



El gremio de los museos de arte moderno insiste en su mensaje de defender un espacio en donde todos en el país podamos "encontrarnos en nuestras diferencias, contribuir a la paz, hacernos preguntas y pensar que queremos construir".

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