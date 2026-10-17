Gobierno abre convocatoria para reformar el Código Nacional de Tránsito: así puede participar

El Gobierno nacional iniciará un proceso de participación ciudadana para reformar el Código Nacional de Tránsito, vigente desde hace más de 20 años. El Ministerio de Transporte convocó a los colombianos a presentar propuestas para actualizar las normas de movilidad, con el objetivo de construir una legislación más moderna, justa y acorde con las realidades económicas y sociales del país.

La iniciativa contempla encuentros regionales en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, además de una plataforma digital para recibir observaciones de ciudadanos, gremios, organizaciones sociales, autoridades territoriales y representantes de la academia. El proceso se desarrollará antes de presentar el proyecto de ley ante el Congreso de la República.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que la reforma busca proteger la vida, garantizar la aplicación de las normas y considerar el impacto económico de las disposiciones sobre los ciudadanos que utilizan diariamente las vías para trabajar, estudiar o transportar mercancías.

La funcionaria señaló que el propósito es recoger experiencias y propuestas de quienes enfrentan las dificultades de la movilidad, en lugar de elaborar los cambios sin conocer las condiciones de las calles y carreteras del país.

Puede leer: Museo Casa Natal General Santander llega a nuevos públicos en Cúcuta y Villa del Rosario

Cuatro encuentros regionales

La agenda comenzará el 19 de octubre en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Posteriormente, el 22 de octubre se realizará una jornada en la Universidad del Norte, en Barranquilla; el 26 de octubre, en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y el 3 de noviembre, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín.

Los encuentros tendrán sesiones de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Podrán participar transportadores, motociclistas, conductores particulares, peatones, ciclistas y otros actores de la movilidad.

Los interesados también podrán inscribirse y registrar sus iniciativas en la plataforma codigojustoquesalvavidas.mintransporte.gov.co. Para hacerlo, deberán diligenciar sus datos, seleccionar el tema de interés y explicar qué disposición o procedimiento consideran necesario modificar, junto con las razones que sustentan su propuesta.

¿Qué temas podrán proponer?

Las iniciativas podrán referirse a normas de comportamiento y circulación, condiciones técnicas de los vehículos, conductores, sistemas de registro, régimen sancionatorio, institucionalidad de tránsito y trámites ciudadanos.

El Ministerio precisó que la convocatoria se concentra exclusivamente en la reforma del Código Nacional de Tránsito. Por tanto, no contempla cambios al régimen de transporte establecido en la Ley 336 de 1996 ni a las disposiciones que regulan las modalidades de transporte público, cuyo trámite se adelanta por una vía independiente.

Tomado de La República

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .