Incineran bus en el páramo de El Almorzadero, entre Santander y Norte de Santander

Completamente incinerado terminó un bus de servicio público de la empresa Concorde, luego de que dos hombres armados lo interceptaran y le prendieran fuego durante la madrugada de este sábado, 17 de octubre, en el páramo de El Almorzadero, en Santander.

El vehículo, identificado con el número interno 5275, transitaba por el kilómetro 87 de la vía que comunica a Cerrito, Santander, con Chitagá, Norte de Santander. Al parecer, el automotor cubría la ruta Bogotá-Cúcuta cuando fue interceptado por los hombres armados.

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Según la información conocida, los pasajeros vivieron momentos de angustia cuando los sujetos los obligaron a bajar del bus. Una vez todos estuvieron fuera, los responsables incendiaron el vehículo y escaparon del lugar.

Las llamas consumieron por completo el automotor, que quedó reducido a cenizas. Pese a la situación de riesgo que enfrentaron los ocupantes, las autoridades no reportaron personas heridas.

Investigan posible participación del ELN

El mayor Douglas Arenas, director de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Santander, se refirió al ataque y confirmó que los responsables habrían utilizado armas cortas para intimidar al conductor y obligar a los pasajeros a descender.

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“Tenemos información de un bus que transitaba entre la vía Málaga-Cerrito, es incinerado por dos sujetos con armas cortas que interceptan al conductor, hacen descender a quienes viajaban allí e incendian el vehículo”, explicó el funcionario.

Arenas pidió a la Fuerza Pública actuar con rapidez para localizar y capturar a los responsables, y advirtió sobre el impacto de este tipo de hechos en la seguridad de las comunidades.

“Lo que le estamos solicitando a la Fuerza Pública es que se actúe rápidamente para poderlos capturar; no podemos permitir que sigan intimidando a la población civil”, manifestó.

El funcionario también señaló que el ataque ocurrió en un punto estratégico del páramo de El Almorzadero, en una zona limítrofe entre Santander, Norte de Santander y Arauca. Según explicó, esta ubicación facilitaría el desplazamiento de grupos armados entre los departamentos.

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“Estos bandidos, que al parecer serían del Eln, pueden ingresar rápidamente a nuestro departamento y luego salir nuevamente”, expresó Arenas.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado la autoría del ataque y las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás de la incineración y cuáles fueron sus motivaciones.

Ejército y Policía adelantan operativos

Tras lo ocurrido, la Quinta Brigada del Ejército Nacional desplegó acciones militares en el sector y coordina operaciones con la Policía de Santander para reforzar la seguridad y tratar de ubicar a los responsables.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido en este corredor vial que conecta a Santander con Norte de Santander.

Con información de Vanguardia.

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