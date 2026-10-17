Destruyen complejo del Eln que producía cocaína en Sardinata

Un complejo clandestino para el procesamiento de cocaína, que tendría capacidad para producir hasta tres toneladas mensuales de esta droga, fue localizado y destruido por el Ejército y la Policía en zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

La operación se desarrolló en la vereda San Miguel Encerradero, donde las autoridades encontraron una infraestructura conformada por cuatro construcciones que, según información de inteligencia militar, pertenecería al Frente Juan Fernando Porras Martínez, del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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Durante la intervención fueron incautados 859 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 160 kilogramos de base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión. Además, se hallaron más de 3.650 galones de insumos químicos líquidos y 620 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en el procesamiento de alcaloides.

Un golpe a las finanzas del Eln

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, el complejo tenía capacidad para producir cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. Su destrucción representaría una afectación económica de aproximadamente 8.600 millones de pesos para esta estructura armada.

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El operativo fue adelantado por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

La intervención se suma a las acciones de la Fuerza Pública contra las economías ilícitas que operan en Norte de Santander.

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