El soldado Zapata murió tres días después de caer en un campo minado en el Catatumbo

Hasta Buga, Valle del Cauca, llegó desde Cúcuta la triste noticia del fallecimiento del soldado José Oswaldo Zapata Cuéllar. Luego de tres días de esperanza, procedimientos médicos y oraciones, se hizo realidad el mayor temor de su familia: el uniformado murió debido a la gravedad de sus heridas.

Oswaldini, como lo conocían sus allegados, era un apasionado de su profesión, a la que se dedicó durante más de una década. “Te fuiste haciendo lo que te hacía feliz. Solo me queda decir: descansa en paz”, comentó uno de sus amigos en Facebook.

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Sus seres queridos lo describieron como un hombre soñador, servicial y entregado a su familia. Aunque la distancia lo mantenía geográficamente alejado de sus seres queridos por cuestiones laborales, siempre estaba pendiente de ellos. Hoy, sus familiares lamentan la pérdida de una vida más arrebatada por el conflicto armado en la región.

Zapata, junto con el soldado profesional Luis Ángel Ceballos Ramírez y el capitán Geovanny Guerrero Montes, fue uno de los tres uniformados que resultaron heridos durante una operación de las Fuerzas Militares en el Catatumbo. El bombardeo dejó cuatro presuntos integrantes de la disidencia de las Farc muertos.

El hecho ocurrió la noche del sábado 10 de octubre. A la mañana siguiente, los tres uniformados fueron trasladados en helicóptero a la clínica Medical Duarte, en Cúcuta, para recibir atención médica. Desde un primer momento, se informó que Oswaldo era quien presentaba las lesiones más graves, luego de caer en un campo minado.

La gravedad de sus heridas obligó a los médicos a amputarle ambas piernas. Durante tres días permaneció en el centro asistencial, donde recibió tratamiento especializado. Sin embargo, en la tarde del martes, 13 de octubre, se confirmó su fallecimiento, luego de que su estado de salud se deteriorara rápidamente.

Las autoridades lamentaron su muerte, que se suma a la lista de uniformados que han perdido la vida en los recientes enfrentamientos con grupos armados organizados en la región.

“Repudiamos este vil asesinato cometido con sevicia y perpetrado por la Estructura 33 de la disidencia de Calarcá”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado publicado al respecto.

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El operativo

Hacia las 10:00 de la noche del sábado 10 de octubre se desarrolló la operación militar en la que murieron cuatro presuntos integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Entre los fallecidos había una menor de 16 años.

Durante el operativo, las tropas también incautaron diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, 57 cargadores y 3.867 cartuchos de distintos calibres.

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