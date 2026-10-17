Arturo Calle arremetió contra Shein y Temu por la pérdida de más de 2.000 empleos y cuestionó exención del IVA

El empresario colombiano Arturo Calle advirtió que la competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu, junto con los beneficios tributarios para las compras en línea del exterior, está afectando el empleo en el sector textil y comercial.

Durante una audiencia pública en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, aseguró que su compañía ha perdido cerca de 2.000 puestos de trabajo y alertó sobre nuevas reducciones de personal.

El empresario cuestionó la exención del impuesto al valor agregado (IVA) para determinadas compras internacionales y pidió revisar las condiciones en las que compiten las empresas nacionales frente a las plataformas extranjeras.

Según su planteamiento, mientras los confeccionistas y comerciantes colombianos asumen sus obligaciones tributarias y aportes a la seguridad social, las dinámicas de las compras internacionales generan una competencia que considera desigual. “La compañía ha perdido cerca de 2.000 empleos”, sostuvo Calle al referirse al impacto que atribuye al crecimiento de las ventas de plataformas como Shein y Temu.

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El empresario detalló que en sus plantas de producción en Pereira se redujeron alrededor de 1.200 puestos de trabajo y que en las oficinas se eliminaron al menos otros 100. Además, señaló que la compañía tiene proyectada una reducción adicional de casi 100 empleos y que otros 600 puestos en las tiendas están bajo presión, aunque la empresa continúa buscando alternativas para disminuir sus costos.

“Si hay menos compradores, se debe tener menos empleos porque hay menos ingresos”, afirmó Calle, quien calificó la situación como delicada y preocupante.

También advirtió que, de mantenerse estas condiciones, aumentaría el desempleo y que otros empresarios del mercado nacional estarían atravesando circunstancias similares.

Arturo Calle pide condiciones equitativas para competir

En su intervención, el empresario defendió el papel de los confeccionistas y comerciantes en la economía colombiana y destacó su contribución al recaudo tributario y a la generación de empleo formal.

“Para dónde van los empresarios legales del país, que son aquellos que no evaden impuestos, dan desarrollo y son los que generan la mayor economía de Colombia”, planteó.

Calle insistió en que el debate no se limita a las ventas de las plataformas digitales, sino que también involucra la capacidad de las compañías nacionales para sostener sus operaciones y mantener los puestos de trabajo. Ante eso, aseguró que entre el 80% y el 90% de las ventas de Arturo Calle se realizan mediante tarjetas de crédito.

El empresario también sostuvo que las condiciones actuales podrían afectar los ingresos tributarios y los aportes al sistema de seguridad social. A su juicio, las dinámicas del comercio internacional y los beneficios tributarios para determinadas compras digitales estarían debilitando el empleo de calidad en el país.

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El debate por el IVA a las compras internacionales

La discusión sobre el tratamiento tributario de las compras en plataformas extranjeras también involucra a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), que propuso modificar el mecanismo de recaudo del IVA para que plataformas internacionales como Shein y Temu calculen y cobren el impuesto directamente al consumidor durante el pago, en lugar de mantener el proceso en la etapa de importación.

La propuesta busca que las operaciones se desarrollen bajo condiciones tributarias más equitativas, en medio del crecimiento del comercio electrónico internacional. Aunque estas plataformas han ampliado las alternativas de compra para los consumidores colombianos, representantes del sector empresarial han advertido sobre las diferencias en las reglas que enfrentan los negocios nacionales y los vendedores extranjeros.

María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la CCCE, defendió la necesidad de que los consumidores cumplan sus obligaciones tributarias. “Los consumidores tenemos el deber constitucional y legal de pagar el IVA; no se pueden tener beneficios hacia el consumidor capando impuestos, eso no es razonable”, sostuvo, según declaraciones citadas por Portafolio.

El debate se centra así en el alcance de los beneficios tributarios para las compras internacionales, la forma de recaudar el impuesto y las condiciones de competencia entre el comercio nacional y las plataformas digitales. Para Calle, el desafío es evitar que el avance de estas modalidades de consumo siga presionando el empleo y la actividad de las empresas colombianas.

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