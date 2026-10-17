Papa León XIV sale del hospital tras cirugía por cáncer de pulmón

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado 17 de octubre de 2026, después de cinco días de ingreso en el Hospital Gemelli de Roma, Italia, donde fue intervenido quirúrgicamente por un adenocarcinoma pulmonar.

La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó su salida del centro médico y anunció que regresará a la Santa Sede durante la tarde, tras una evolución posoperatoria favorable.

A su salida del Hospital Gemelli, el papa León XIV se dirigió al Vaticano y saludó a las personas que lo esperaban a las afueras del centro médico. Durante ese momento, el pontífice se refirió a su estado de salud y aseguró: “Estoy mejor, gracias”.

”Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, informó el equipo médico en un comunicado difundido por el Vaticano.

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La Santa Sede también confirmó que el pontífice retomará una de sus actividades públicas este domingo 18 de octubre, cuando rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales, en el Palacio Apostólico.

¿En qué consistió la cirugía a la que se sometió León XIV?

El domingo 11 de octubre, León XIV anunció que debía someterse a una intervención para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. La operación se realizó el martes 13 de octubre y tuvo una duración aproximada de 90 minutos.

Durante el procedimiento, los médicos extirparon un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, junto con el lóbulo inferior del pulmón derecho. Para ello emplearon una técnica de cirugía videoasistida, que permite intervenir mediante instrumentos especializados y asistencia de imágenes.

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La recuperación del papa durante los cinco días de hospitalización permitió que retomara algunas de sus actividades. Estando en el centro médico, celebró misas en el espacio habilitado para él en la décima planta del policlínico romano.

El viernes 16 de octubre, el Vaticano publicó las primeras fotografías del pontífice después de la operación. En las imágenes aparece celebrando una misa junto a su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna.

Estas actividades se desarrollaron durante su recuperación hospitalaria, antes de que el equipo médico autorizara su salida tras revisar los resultados de los análisis de sangre, la radiografía de tórax y su estado clínico.

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León XIV pidió a Putin una tregua en Ucrania

Durante su hospitalización, el papa también mantuvo contacto con asuntos internacionales. El viernes se conoció que conversó con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a quien le planteó la necesidad de una tregua en la guerra con Ucrania y le ofreció la posibilidad de mantener un diálogo.

En la conversación, León XIV manifestó su preocupación por la situación humanitaria en Oleshki, localidad de la región de Jersón, y solicitó que se permitiera la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria para atender a la población afectada.

El pronunciamiento se produjo mientras el pontífice permanecía en recuperación tras la cirugía. Con su regreso al Vaticano y el rezo del Ángelus previsto para este domingo, León XIV retomará sus apariciones públicas, aunque la información divulgada sobre el alta no incluye detalles adicionales sobre su tratamiento posterior ni sobre el calendario completo de sus actividades.

Con información de El Colombiano

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