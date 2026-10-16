¿Qué pasará el 22 de octubre en Venezuela? Oposición convoca a una movilización nacional

El Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González, a través de su cuenta oficial @ConVzlaComando, convocó este jueves a una movilización masiva en todo el país para el próximo 22 de octubre.

En un mensaje difundido en redes sociales, la organización opositora llamó a los venezolanos a salir a las calles “en cada rincón del país” para exigir que se fije una fecha definitiva para la celebración de las elecciones presidenciales.

“La libertad de Venezuela tiene una ruta, pero necesita de nuestra fuerza para concretarse. Este 22 de octubre nos movilizamos (…) para exigir una fecha definitiva para la elección presidencial”, señala el comunicado. El texto concluye con la frase: “¡La fecha de la elección es la fecha de la liberación!”.

El llamado, acompañado del hashtag #SetTheDate y la gráfica “22×24”, invita a la ciudadanía a estar atenta a los puntos de encuentro que serán anunciados en las próximas horas en cada ciudad. Asimismo, pide compartir y difundir la convocatoria.

La imagen que acompaña el mensaje muestra a una multitud en las calles con banderas venezolanas y el rostro de María Corina Machado, junto al eslogan “La fecha de la elección es la fecha de la liberación”.

Hasta el momento de esta nota, el post había generado más de 29.000 visualizaciones, más de 1.000 “me gusta” y cientos de republicaciones.

La convocatoria se produce en el marco de la continua exigencia de la oposición venezolana por la realización de elecciones presidenciales libres y con fecha cierta.