Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran “no culpables” de cargos de tortura ante tribunal de EE.UU.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves “no culpables” de los cargos de tortura que enfrentan ante un tribunal de Estados Unidos.

Según reportó Fox News, durante la audiencia Maduro rechazó “en su totalidad” el documento con las acusaciones, a las que calificó de “falsas”. A través de un intérprete, afirmó: “Yo rechazo este documento en todas sus partes y me declaro inocente”.

Cilia Flores también se declaró inocente. “Yo soy completamente inocente, yo soy no culpable”, expresó al ser interrogada por el juez, de acuerdo con el testimonio del abogado y periodista Nizar El Fakih, quien informó desde la salida de la audiencia, realizada alrededor del mediodía.

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El juez leyó los nuevos cargos a la pareja y les preguntó si se declaraban culpables o no culpables. Además, fijó el 17 de diciembre como fecha para los argumentos orales relacionados con los cargos de tráfico de drogas que también enfrentan.

Maduro y Flores se encuentran bajo custodia en Estados Unidos. Imágenes difundidas por medios norteamericanos muestran el traslado del expresidente, escoltado por agentes federales, en el aeropuerto de Newburgh, Nueva York, en enero pasado.

La audiencia de este 15 de octubre marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que enfrenta la pareja en territorio estadounidense por graves delitos, entre ellos tortura y narcotráfico.

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