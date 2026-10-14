La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
EE.UU. levanta las sanciones al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela
El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el levantamiento de sanciones al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Authored by
valents2121
JORGE RODRIGUEZ
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el levantamiento de sanciones al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en el marco de las nuevas relaciones entre los dos países a raíz de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero de este año.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha tomado esta decisión de la que no han trascendido más detalles, salvo que ha excluido de su 'lista negra' al político venezolano y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Washington ya levantó sus sanciones a quien fuera 'número dos' de Maduro el pasado abril, casi tres meses después de que asumiera el poder. Sobre los hermanos pesaban sanciones desde septiembre de 2018, una medida durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Asesinato Dragoneante Inpec
Asesinato Dragoneante Inpec
¿Le declaran la guerra a la cárcel? La Familia P estaría detrás de las horas de muerte, granadas y sangre en Cúcuta
La Opinión
En el Centro Cristiano de Los Pinos se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional para la construcción participativa del PND ‘Colombia, la Patria Milagro’. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
En el Centro Cristiano de Los Pinos se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional para la construcción participativa del PND ‘Colombia, la Patria Milagro’. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Norte de Santander y Santander tendrían $13,4 billones en inversiones del PND 2026-2030
Leonardo Favio Oliveros
Cesar Villamizar participará en evento de la OEA.
Cesar Villamizar participará en evento de la OEA.
Ingeniero cucuteño representará a Colombia en encuentro internacional sobre ciberseguridad
La Opinión