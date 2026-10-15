Pruebas médicas del papa León XIV muestran "buena recuperación del pulmón" tras operación

La radiografía de tórax realizada al papa León XIV tras la operación a la que fue sometido el pasado martes para extirparle un tumor maligno del pulmón ha mostrado "una buena recuperación" del órgano operado.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales. La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado", reza el parte médico publicado este jueves por la Oficina de Prensa del Vaticano.

Además, según el comunicado, León XIV "ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma" y la sesión de fisioterapia ha incluido "ejercicios motores completos".

"En general, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad", afirman los médicos.

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El Vaticano ya había informado esta mañana de que el papa había pasado una "buena" segunda noche en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. "El Papa ha pasado una buena noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado", ha señalado.

La operación tuvo lugar el pasado martes y concluyó "con éxito", según informaron los médicos. En concreto, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida.

Según la Santa Sede, se espera que el Pontífice permanezca ingresado aproximadamente una semana, por lo que ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre.

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