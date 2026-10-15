La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
Pruebas médicas del papa León XIV muestran "buena recuperación del pulmón" tras operación
El Vaticano informó que el papa León XIV presentó resultados normales en sus controles médicos y una buena recuperación del pulmón operado.
Authored by
valents2121
Papa León XIV. Foto: Colprensa.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 15 de Octubre de 2026

La radiografía de tórax realizada al papa León XIV tras la operación a la que fue sometido el pasado martes para extirparle un tumor maligno del pulmón ha mostrado "una buena recuperación" del órgano operado.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales. La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado", reza el parte médico publicado este jueves por la Oficina de Prensa del Vaticano.

Además, según el comunicado, León XIV "ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma" y la sesión de fisioterapia ha incluido "ejercicios motores completos".

"En general, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad", afirman los médicos.

Lea aquí: Vaticano informó que la cirugía del papa León XIV concluyó con éxito

El Vaticano ya había informado esta mañana de que el papa había pasado una "buena" segunda noche en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. "El Papa ha pasado una buena noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado", ha señalado.

La operación tuvo lugar el pasado martes y concluyó "con éxito", según informaron los médicos. En concreto, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida.

Según la Santa Sede, se espera que el Pontífice permanezca ingresado aproximadamente una semana, por lo que ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
En Cúcuta salieron a protestar sindicados de la salud, educación y sectores de la producción./Foto Orlando Carvajal
En Cúcuta salieron a protestar sindicados de la salud, educación y sectores de la producción./Foto Orlando Carvajal
¿Por qué marcharon en Norte de Santander? Estas fueron las exigencias de estudiantes, docentes y sindicatos
Orlando Carvajal
El Gran Encuentro de la Frontera Visión Nueva Frontera 2026 se organizó en el hotel Casino Internacional de Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
El Gran Encuentro de la Frontera Visión Nueva Frontera 2026 se organizó en el hotel Casino Internacional de Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Desde Cúcuta proponen abrir los puentes fronterizos las 24 horas y el regreso de Venezuela a la CAN
Leonardo Favio Oliveros
Santiago Vásquez-Cúcuta Deportivo
Santiago Vásquez-Cúcuta Deportivo
Santiago Vásquez, de las canchas de Guachené a debutar con el Cúcuta Deportivo
Gustavo Contreras Sabogal