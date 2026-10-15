Capriles acusa a Delcy Rodríguez de buscar mantenerse en el poder hasta 2030

El diputado opositor Henrique Capriles aseguró que la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, busca “cualquier vía” para extender su interinato hasta 2030 y evitar la convocatoria a elecciones anticipadas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado mes de enero.

En 2030 culminaría el período de Gobierno de Maduro, quien fue proclamado reelecto en julio de 2024 entre denuncias de fraude contra un Consejo Nacional Electoral (CNE) abiertamente afín al Ejecutivo y que omitió la publicación de los resultados detallados de los comicios presidenciales.

El cuestionado triunfo fue posteriormente avalado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también señalado de servir al chavismo.

“Yo creo que quienes están en el poder están buscando cualquier vía, cualquier manera para seguir pedaleando esto, y ellos, sin duda alguna, lo que quieren es llegar al 2030, es obvio. Cuando tú ves que Delcy Rodríguez va a Roma y habla en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) de hambre cero para el 2030, ¿qué tiene que ver ella con el 2030? Su aspiración es el 2030”, dijo Capriles en una declaración a la prensa.

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Garantía para Jorge

Capriles considera que el levantamiento de sanciones de EE.UU. al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, es una forma de ofrecerle garantías en medio del proceso de negociación iniciado con la oposición en el marco del plan de transición establecido por Washington luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

“Me imagino que Estados Unidos quiere, a los que están en el proceso de negociación, ofrecerles garantías (…) o sea, un incentivo”, dijo el excandidato presidencial en una declaración a la prensa tras ser consultado sobre la medida a favor del hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció más temprano el levantamiento de las sanciones contra Rodríguez, al retirar el nombre del dirigente chavista de la lista de personas con estas medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En la lista aún quedan el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello; el exfiscal general Tarek Saab y varios familiares del depuesto presidente Nicolás Maduro, como su hijo Nicolás Ernesto Maduro (conocido como ‘Nicolasito’) y sus tres hijastros.

También se mantienen las sanciones contra empresas estratégicas estatales del país como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la aerolínea Conviasa, la corporación minera Minerven o el ente mediático Globovisión, además del Banco Central de Venezuela.

Washington ha ido flexibilizando distintas restricciones sobre estas entidades para permitir operaciones concretas de explotación o financieras, especialmente las relacionadas con los recursos petroleros o minerales del país, sin que estas autorizaciones supongan un levantamiento general de las sanciones.

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Desde la captura de Maduro durante una operación estadounidense en Caracas, la Administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus vínculos con el Gobierno que ahora encabeza Delcy Rodríguez, pero también ha impulsado un proceso de diálogo con el fin de avanzar en su plan de transición para el país suramericano.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019, y en agosto anunciaron un acuerdo petrolero que permitiría a Washington acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este escenario, la Administración Trump, además de ir relajando sanciones concretas vinculadas a las materias primas, también retiró de la lista de sancionados a Delcy Rodríguez en abril.

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