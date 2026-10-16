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El papa habla con Putin: le pidió alto al fuego para entrada de ayuda humanitaria
León XIV ha conversado este viernes por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y le ha trasladado su "profunda preocupación por la grave situación humanitaria" en la ciudad ucraniana de Oleshki.
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Colprensa
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Viernes, 16 de Octubre de 2026

El papa León XIV ha conversado este viernes por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y le ha trasladado su "profunda preocupación por la grave situación humanitaria" en la ciudad ucraniana de Oleshki, provincia de Jersón, al tiempo que le ha pedido un alto el fuego para permitir la entrega de ayuda.

Según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado publicado este viernes, durante la conversación telefónica, "el Santo Padre expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshki, en la región de Jersón, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil".

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Asimismo, durante el diálogo con Putin, el papa León XIV "reafirmó el compromiso de la Santa Sede con la promoción del diálogo y la paz", según reza el comunicado del Vaticano.

La llamada telefónica se ha producido tres días después de que el Pontífice fuera operado de un tumor maligno en el pulmón. En estos momentos, Robert Prevost se encuentra hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma para su recuperación y evoluciona positivamente, según el último parte médico.

 

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