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Atentado contra exalcalde de Jamundí dejó muerto a un escolta de la UNP
Andrés Felipe Ramírez salió ileso del ataque ocurrido el viernes 16 de octubre. Las autoridades aún no habían identificado públicamente a los responsables.
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crojas
Atentado contra exalcalde de Jamundí dejó muerto a un escolta de la UNP
Colprensa
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Sábado, 17 de Octubre de 2026

En la noche del viernes, 16 de octubre, sujetos atentaron contra la vida del exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. Aunque el exmandatario salió ileso, el hecho dejó muerto a Felipe López, integrante de su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La noticia fue confirmada principalmente por el congresista Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, quien a través de un video publicado en sus redes sociales, denunció lo ocurrido y explicó que se había reunido con el exalcalde poco antes del ataque.

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“El exalcalde Andrés Felipe Ramírez, amigo mío (...) ha sufrido un atentado sicarial después de que sostuvimos una reunión, nos vimos, se despidió y su escolta fue herido. Lo que me informan las autoridades es que perdió la vida, fue asesinado por estos sicarios”, manifestó el representante a la Cámara.

En el video, el congresista también pidió a las autoridades reforzar las medidas de protección para Ramírez y llamó la atención sobre la situación de seguridad que enfrenta su equipo en Jamundí. “Increíble lo que hace la violencia política en Colombia”, expresó Sánchez.

Felipe López, el escolta que murió en el atentado contra exalcalde de Jamundí

Según se conoció, Felipe López era oriundo de Santander de Quilichao, municipio del departamento del Cauca.

En este sentido, el congresista Sánchez lamentó su muerte y lo describió como “un pelado bueno, luchador”, al tiempo que expresó su pesar por lo ocurrido.

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Por su parte, la Alcaldía de Jamundí rechazó el ataque contra el exmandatario y lamentó el fallecimiento del integrante de la UNP.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo. Nos solidarizamos con ellos ante esta dolorosa pérdida que enluta a nuestro municipio”, señaló la administración municipal.

Exalcalde de Jamundí se pronunció tras el atentado

Andrés Felipe Ramírez publicó un video en el que aseguró que está vivo de milagro tras el atentado del que fue víctima. Además, expresó sus condolencias a los familiares del escolta que murió durante el ataque.

En la misma publicación, el exalcalde pidió al Gobierno reforzar las medidas de seguridad y a las autoridades esclarecer los hechos en los que su vida estuvo en peligro.

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Presencia de grupos armados en Jamundí

En la zona donde ocurrió el atentado tiene presencia el Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Esta estructura armada es liderada por Néstor Gregorio Vera, conocido como alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados por las autoridades colombianas.

Hasta la información suministrada en el reporte, no se había señalado públicamente a un responsable del ataque contra el exalcalde y su esquema de protección.

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