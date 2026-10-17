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Iván Cepeda arremete por retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional y exige que las devuelvan
El senador cuestionó el retiro de elementos relacionados con las víctimas de la violencia política, los movimientos feministas y LGBTI y el Acuerdo de Paz de 2016.
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dsifontes
IVÁN CEPEDA
Colprensa
Colprensa
Sábado, 17 de Octubre de 2026

Iván Cepeda cuestionó la decisión de retirar más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia, relacionadas con las luchas de las mujeres, la diversidad y las víctimas de la violencia política. El senador rechazó la medida y pidió que los elementos sean restituidos de inmediato.

En su pronunciamiento, realizado a través de una publicación en X, antes Twitter, Cepeda aseguró que entre las piezas retiradas se encuentran afiches de los excandidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, ambos asesinados, así como materiales relacionados con la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

El senador sostuvo que esta decisión representa un intento de limitar la memoria histórica del país y cuestionó que se pretenda determinar qué hechos debe recordar la sociedad colombiana.

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Cepeda advierte sobre el riesgo de borrar la memoria histórica

En su mensaje, el congresista afirmó que el retiro de estas piezas le recuerda los intentos de invisibilizar a las víctimas de la violencia política. Además, relacionó la medida con el negacionismo y señaló que el Museo Nacional no pertenece a ningún gobierno, sino al conjunto de la sociedad colombiana.

Por esta razón, exigió la restitución inmediata de los elementos retirados y defendió la importancia de preservar los registros históricos relacionados con las víctimas, la diversidad y los acontecimientos políticos del país.

Cepeda también calificó la decisión como una expresión de autoritarismo y utilizó el término «fascismo» para referirse a lo que considera un riesgo para la memoria colectiva.

“Podrán dejar las paredes vacías, pero no podrán borrar nuestra memoria”, expresó Cepeda al concluir su pronunciamiento.

Polémica por retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia

El retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, generó polémica por tratarse de elementos relacionados con los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc.

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Entre los objetos retirados estaban una bandera del orgullo de la activista Elizabeth Castillo, un afiche de Bernardo Jaramillo Ossa y el llamado Balígrafo, una pluma elaborada a partir de una bala que se utilizó para firmar el acuerdo de paz.

La medida se enmarca en la iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella contra lo que denomina wokismo y las representaciones que considera apología del terrorismo.

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