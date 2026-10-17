Once hoteles colombianos entran en la selección 2026 de la Guía Michelin

Once hoteles colombianos fueron incluidos en la selección 2026 de la Guía Michelin, que distinguió la excelencia de sus servicios y la capacidad de estos establecimientos para ofrecer experiencias memorables a viajeros nacionales e internacionales.



La lista, publicada en septiembre, reconoce con Dos Llaves a tres hoteles y con Una Llave a otros ocho. La evaluación considera aspectos como el diseño, la calidad del servicio, la personalidad del alojamiento y su conexión con el destino.

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Hotel Casa San Agustín, en Cartagena, ascendió de Una a Dos Llaves. Con ese resultado, se unió a Casa Pestagua, también en la ciudad amurallada, y a Cannúa Lodge, ubicado en Marinilla, Antioquia, que mantuvieron la distinción de Dos Llaves.



La categoría reconoce estancias excepcionales y constituye el segundo nivel dentro de la clasificación hotelera de Michelin.



Entre los establecimientos que recibieron su primera Llave en 2026 están Four Seasons Hotel Bogotá, Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá, Cinco Quintas Hotel Boutique, en Cartagena, y Four Seasons Cartagena.

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La Guía Michelin recomienda hoteles desde hace más de un siglo y en 2024 incorporó las Llaves Michelin, concebidas como el equivalente hotelero de sus Estrellas para restaurantes.



El sistema tiene tres niveles: Una Llave identifica una estancia muy especial; Dos Llaves, una experiencia excepcional, y Tres Llaves, la máxima categoría, reservada para alojamientos con una experiencia extraordinaria.



"Desde ProColombia, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, seguiremos acompañando a los hoteleros para que más viajeros internacionales conozcan Colombia", destacó Samuel Bluman, presidente de ProColombia.

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