¿Qué está pasando en las vías de Cúcuta? Aumentan las muertes en accidentes de tránsito

Asfalto marcado por metal, partes de carrocería a ambos lados de la vía, manchas rojas en el suelo, congestión vehicular y perímetros marcados con cintas de precaución se han vuelto un escenario fatalmente frecuente en Cúcuta, que afronta un aumento considerable en accidentes de tránsito.
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Lo más preocupante para las autoridades es el alza en la cifra de víctimas mortales en siniestros viales que ha planteado un escenario complejo para las autoridades de tránsito y transporte en la ciudad.
Según datos de la Secretaría de Movilidad de Cúcuta y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), nada más en Cúcuta, a corte del pasado mes de junio, se presenta un aumento del 11,7% de muertes producto de siniestros viales.
Para ese tiempo, el registro en 2025 fue de 60, mientras que en ese mismo periodo en este año se presentaron 67, aunque, según datos recopilados por este medio, la cifra total en Cúcuta podría elevarse hasta 87.
En Norte de Santander, el panorama es incluso peor, pues en la misma base de datos se evidencia un aumento del 23.1%, en la primera mitad del año, siendo la cifra en 2025 de 121, en comparación con los 149 fallecidos presentados durante ese semestre. De igual forma, el número podría rondar los 198, según se ha podido recopilar.
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Los puntos más críticos
De acuerdo con información revelada por la Secretaría de Movilidad, en Cúcuta hay cuatro sectores neurálgicos por la constancia y repetición de accidentes de tránsito.
Se trata de la avenida Los Libertadores, la doble vía de Siglo XXI, la avenida Camilo Daza y la zona céntrica de la ciudad.
El mes más mortal en Norte de Santander fue abril, cuando 37 personas murieron en accidentes de tránsito, seguido de marzo con 28 y febrero con 27.
Con las estadísticas se puede formar un perfil y es que las víctimas corresponden en un 77,9% al género masculino, el principal rango de edad afectado es de 29 a 59 años, con un 45% y aquel de 18 a 28, con un 24,2%.
El 67,1% se movilizaban en moto al momento del accidente, mientras que el 20,8% fueron afectados como peatones.
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Aumento de lesionados
De acuerdo con datos de la ANSV, en el primer semestre del año se presentaron un total de 468 personas lesionadas por accidentes de tránsito que recibieron valoración médico legal. De acuerdo con estimaciones, el año podría cerrarse con más de 900 personas lesionadas por accidentes, lo que sería un aumento comparado con los 830 afectados que se reportaron durante 2025.
Los cuatro municipios con el mayor número de heridos son:
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Cúcuta, con el 70,73%, al registrar 331 casos.
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Los Patios, con 9,62%.
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Villa del Rosario, con 6,2%.
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Ocaña, con 4,49%.
En total, el 42,9% de las víctimas se encuentra en el rango de edad comprendido entre los 29 y los 59 años, siendo muy parejo con el 37.2% que representan aquellos entre los 18 y 28.
Respecto al actor vial que eran al momento del accidente, en su gran mayoría se trataba de usuarios de moto, con un 72,6% del total de los casos.
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La falta de precaución
La Secretaría de Movilidad de Cúcuta también confirma esta versión y señala que han identificado algunas causas de la alta accidentalidad de estos actores viales.
Entre ellas expone las siguientes:
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La realización de maniobras peligrosas.
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El exceso de velocidad.
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Los adelantamientos indebidos.
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Y, en general, comportamientos que ponen en riesgo tanto al propio conductor como a los demás actores.
Esto se puede confirmar con los accidentes de tránsito mortales que han sacudido Norte de Santander, en lo que va de mes, donde las autoridades han encontrado imprudencias por parte de los involucrados.
A cierre de esta edición se han presentado siete en total. El episodio más reciente fue el atropello mortal de una mujer mientras cruzaba la avenida principal de Los Patios y fue arrollada por una patrulla policial.
A esto se le suma la muerte de Gabriel Enrique González Brito en el Anillo Vial Oriental, de Cúcuta, que tendría detrás tres factores clave pues el motociclista se movilizaría a exceso de velocidad, presuntamente bajo los efectos del alcohol y sin casco de protección, lo que provocó un choque mortal contra un árbol.
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Los fallecimientos de Yadilson Urrutia Rincón y Jean Wilson Gregorio Castellanos Hernández, ocurridos en Pamplona y Cúcuta, respectivamente, entre el 4 y el 6 de octubre, fueron muy similares. Pues ambos, movilizados en moto, fueron atropellados por camionetas que invadieron su carril en medio de intentos de adelantamiento.
Otra gran casualidad ronda las muertes de Luis Miguel León Rincón y Damián Mauricio Morantes Fuentes, ocurridas el 3 y 4 de este mes, ambos en el barrio Motilones, de Cúcuta, y siendo prácticamente iguales.
En ambos siniestros viales se produjo un choque de motos en un cruce luego de que los involucrados no respetaran la señal de pare.
Finalmente, el accidente de Eliécer Peñaranda, ocurrido el primer día del mes en Villa del Rosario, representa una imprudencia por parte de un peatón, ubicado en el tercer rango de edad más afectado en el departamento, entre los mayores de 60 años, con un 22.8% de las muertes totales.
En ese hecho, el hombre habría intentado cruzar la Autopista Internacional caminando, en lugar de subir al puente peatonal de Lomitas, ubicado a escasos 400 metros, siendo arrollado por una buseta.
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Tragedias en los anillos viales
Otro punto frecuente de accidentes mortales han sido los anillos viales que rodean Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, pues ambos han producido numerosos siniestros.
El más problemático ha sido el Anillo Vial Occidental, que es únicamente jurisdicción de Cúcuta, donde se han presentado, por lo menos, 10 vidas perdidas en lo que va de año. En esta arteria vial hay numerosos factores que propician estos siniestros.
El 50% de los hechos ha involucrado motocicletas estrelladas contra carros, volquetas e incluso paredes, usualmente por excesos de velocidad e intentos ilegales de adelantamiento.
El 40% de las víctimas eran peatones, quienes fueron arrollados por todo tipo de vehículos, como volquetas, busetas, camiones, siendo un problema constante el intentar cruzar la carretera ileso.
La cifra en el Anillo Vial Oriental es ligeramente mayor, pues hay por lo menos 14 accidentes mortales, entendiendo que cubre también parte de Los Patios y Villa del Rosario, donde ha ocurrido el 50% de estos siniestros.
En estos casos, la mayoría de las víctimas son motociclistas y las causas están relacionadas con la pérdida de control y salida de la carretera, para luego colisionar contra otros elementos como andenes, postes o separadores viales.
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