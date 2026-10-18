¿Qué está pasando en las vías de Cúcuta? Aumentan las muertes en accidentes de tránsito

Asfalto marcado por metal, partes de carrocería a ambos lados de la vía, manchas rojas en el suelo, congestión vehicular y perímetros marcados con cintas de precaución se han vuelto un escenario fatalmente frecuente en Cúcuta, que afronta un aumento considerable en accidentes de tránsito.

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Lo más preocupante para las autoridades es el alza en la cifra de víctimas mortales en siniestros viales que ha planteado un escenario complejo para las autoridades de tránsito y transporte en la ciudad.

Según datos de la Secretaría de Movilidad de Cúcuta y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), nada más en Cúcuta, a corte del pasado mes de junio, se presenta un aumento del 11,7% de muertes producto de siniestros viales.

Para ese tiempo, el registro en 2025 fue de 60, mientras que en ese mismo periodo en este año se presentaron 67, aunque, según datos recopilados por este medio, la cifra total en Cúcuta podría elevarse hasta 87.

En Norte de Santander, el panorama es incluso peor, pues en la misma base de datos se evidencia un aumento del 23.1%, en la primera mitad del año, siendo la cifra en 2025 de 121, en comparación con los 149 fallecidos presentados durante ese semestre. De igual forma, el número podría rondar los 198, según se ha podido recopilar.

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Los puntos más críticos

De acuerdo con información revelada por la Secretaría de Movilidad, en Cúcuta hay cuatro sectores neurálgicos por la constancia y repetición de accidentes de tránsito.

Se trata de la avenida Los Libertadores, la doble vía de Siglo XXI, la avenida Camilo Daza y la zona céntrica de la ciudad.

El mes más mortal en Norte de Santander fue abril, cuando 37 personas murieron en accidentes de tránsito, seguido de marzo con 28 y febrero con 27.

Con las estadísticas se puede formar un perfil y es que las víctimas corresponden en un 77,9% al género masculino, el principal rango de edad afectado es de 29 a 59 años, con un 45% y aquel de 18 a 28, con un 24,2%.

El 67,1% se movilizaban en moto al momento del accidente, mientras que el 20,8% fueron afectados como peatones.

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