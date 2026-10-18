Mininterior revela qué pasó en las protestas frente al Museo Nacional y por qué intervino la Policía

El ministro del interior, Rodrigo Lara, entregó un primer balance sobre la situación que se llevó a cabo este fin de semana en Bogotá, producto de las protestas frente al Museo Nacional.



Tras la realización del Puesto de Mando Unificado dirigido de manera conjunta entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Bogotá, se coordinaron las manifestaciones para garantizar los derechos de los protestantes y de quienes no participaban.



"Se protegió la protesta pacífica y se garantizaron los derechos de quienes no participan en ella. Ni un derecho menos para quienes protestan ni un espacio más para las vías de hecho", señaló Lara.

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Según el funcionario, las primeras horas de la concentración no afectaron el tránsito mientras hubo ciclovía. No obstante, "al levantarse la ciclovía se produjo un bloqueo total de la carrera séptima".



Este hecho habría provocado un choque entre la Fuerza Pública y los manifestantes, que ante el pedido de respetar el Decreto 1525 y los corredores solidarios, se inició una intervención de las autoridades.



"De ninguna manera se puede permitir un bloqueo total de la carrera séptima, una de las principales arterias de Bogotá”, explicó Lara del porqué la Policía tuvo que intervenir "ante la insistencia de un remanente en mantener el bloqueo total".



El ministro también cuestionó la presencia de menores en la manifestación, por lo que aseguró la necesidad de que participaran equipos del Ministerio del Interior, el ICBF y gestores del Distrito.



Cerca de 300 manifestantes iniciaron sus protestas desde el sábado, alzando su voz en contra de la decisión del gobierno nacional de retirar al menos 30 piezas que abordaban temas relacionados con la población LGBTIQ+, luchas feministas, procesos de paz y campañas políticas de Carlos Pizarro.

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