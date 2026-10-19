Zulma Guzmán será imputada por el caso de las frambuesas envenenadas con talio

Zulma Guzmán será finalmente imputada por haber envenenado presuntamente con talio a dos menores de edad en abril de 2025. La Fiscalía espera que la mujer se conecte desde Reino Unido dónde está detenida a la espera de que se defina la extradición a Colombia.

La información fue dada a conocer por Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, quien señaló que se radicó la solicitud por homicidio en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado.

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Guzmán permanece recluida en la prisión HMP Bronzefield, un establecimiento de alta seguridad para mujeres ubicado en el condado de Surrey, a las afueras de Londres, Inglaterra.

Fue trasladada a ese centro tras recibir el alta del Hospital de Salud Mental St Charles, en Notting Hill, donde estuvo bajo custodia luego de ser rescatada del río Támesis, el 16 de diciembre de 2025, día en que la Policía Metropolitana le notificó la circular roja de Interpol expedida en su contra.

La Fiscalía señaló a Guzmán de estar detrás del envenenamiento con talio de las menores Inés de Bedout y Emilia Forero, quienes fallecieron en abril de 2025, tras consumir frambuesas bañadas en chocolate contaminadas con el metal y entregadas a través de un domiciliario.

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Los niveles de talio hallados en las víctimas superaron los 3.000 microgramos, según el toxicólogo Camilo Uribe, consultado por el programa 'Los Informantes', quien precisó que una concentración de 150 microgramos se considera una intoxicación severa.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que los investigadores hallaron evidencia “técnica, científica y forense” sobre un ataque similar perpetrado el 8 de enero de 2025 contra Elvira Restrepo, cuñada de la procesada, hecho que llevó al ente acusador a analizar el expediente bajo la hipótesis de un posible comportamiento serial.

El expediente también vincula a Guzmán con el caso de Alicia Graham Sardi, esposa del economista Juan de Bedout, quien falleció en 2021 y a quien en 2020 le habían detectado 90 microgramos de talio en su organismo, según el testimonio del médico Julio Portocarrero.

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