Abelardo de la Espriella firmará decreto para delimitar líneas de base marítimas de San Andrés

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que el próximo 30 de noviembre firmará y expedirá un decreto para establecer las líneas de base marítimas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según explicó, la medida busca precisar y publicar las coordenadas oficiales del territorio arrecifal colombiano y fortalecer la política de soberanía marítima.

Durante una alocución desde un buque de la Armada Nacional, en aguas colombianas del Caribe, el mandatario afirmó que la decisión busca saldar una deuda histórica con el archipiélago y reforzar la presencia del Estado en esta zona estratégica del país.

“Este gobierno que presido firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia”, manifestó De la Espriella.

El presidente recordó que la Ley 10 de 1978 ordenó establecer las líneas de base, utilizadas como referencia para medir los espacios marítimos. Según su intervención, mientras en 1984 se trazaron las correspondientes al territorio continental, las del archipiélago quedaron pendientes.

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El mandatario sostuvo que el decreto permitirá medir y cartografiar las formaciones arrecifales con coordenadas oficiales, en cumplimiento de la legislación colombiana y de las disposiciones aplicables del derecho internacional.

De la Espriella hizo advertencia sobre la soberanía marítima

Durante su intervención, el presidente reiteró que Colombia ejerce soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás islas y cayos del archipiélago. También aseguró que su administración no cederá espacios marítimos que correspondan al país.

“Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, expresó el mandatario.

De la Espriella señaló que su Gobierno buscará acuerdos bilaterales con otros Estados para abordar los asuntos que corresponda resolver mediante la cooperación diplomática. Al mismo tiempo, advirtió que la Armada Nacional actuará frente a las actividades que infrinjan la ley en los espacios marítimos colombianos.

El jefe de Estado también anunció una política de defensa integral del territorio, con el propósito de fortalecer la capacidad de vigilancia y control de la Fuerza Pública en el archipiélago.

En su discurso, hizo énfasis en la protección de los pescadores y aseguró que su administración no tolerará agresiones contra quienes desarrollan actividades económicas en el mar.

San Andrés sería un centro marítimo y logístico del Caribe

Otro de los anuncios centrales de la alocución fue la intención de convertir a San Andrés en un centro marítimo y logístico del Caribe insular, mediante el fortalecimiento de la actividad naviera, la conectividad regional y la inversión.

Para avanzar en ese objetivo, De la Espriella afirmó que impartió instrucciones para acelerar la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales, así como para crear un procedimiento especial para embarcaciones de recreo que tengan a San Andrés como puerto de registro.

De acuerdo con el mandatario, el trámite será electrónico y buscará reducir los tiempos y las cargas administrativas, sin dejar de lado los requisitos legales y los controles correspondientes.

La estrategia también contempla impulsar nuevas conexiones marítimas con el Caribe, mejorar la infraestructura portuaria, fortalecer la marina mercante y generar oportunidades de formación para técnicos, operadores y trabajadores del sector marítimo.

Según De la Espriella, el aumento de embarcaciones registradas bajo bandera colombiana podría traducirse en más actividad portuaria, mantenimiento de naves, empleo y turismo náutico.

Pesca artesanal y protección ambiental

El presidente aseguró que la transformación económica del archipiélago deberá desarrollarse con medidas de protección ambiental y respeto por la reserva de biosfera Seaflower.

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En ese sentido, anunció que los bancos históricos de pesca tendrán prioridad para la actividad artesanal de la población raizal. También afirmó que su Gobierno reforzará los controles para impedir el ingreso de productos provenientes de la pesca ilegal por los puertos colombianos.

La propuesta, según expuso, busca combinar la protección de los recursos marinos con mejores oportunidades económicas para las comunidades que dependen de la pesca.

El mandatario agregó que su administración promoverá una mayor cooperación con los países vecinos del Caribe occidental en asuntos como seguridad marítima, búsqueda y salvamento, protección de arrecifes y lucha contra el crimen.

Aclaró que esa cooperación deberá desarrollarse con respeto por la soberanía de cada Estado y por las normas del derecho del mar.

El mensaje de De la Espriella sobre el archipiélago

En el cierre de su alocución, el presidente insistió en que la presencia del Estado en el Caribe no puede limitarse a declaraciones sobre la soberanía, sino que debe traducirse en instituciones, infraestructura, actividad económica y capacidad efectiva de control.

“Colombia también es mar”, afirmó el mandatario al resumir el propósito de su estrategia para el archipiélago.

De la Espriella sostuvo que su Gobierno buscará que San Andrés, Providencia y Santa Catalina tengan un papel central en la política marítima nacional y que la población local participe de las oportunidades económicas que se generen.