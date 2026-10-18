De la alegría a la tragedia: inauguración de un local fue interrumpida a disparos en Cúcuta

La alegría por la inauguración de la quinta sede de Kingpapa Burger, en el barrio Palmeras, duró apenas hora y media. La celebración terminó a bala, cuando dos hombres armados atacaron al propietario del negocio y lo dejaron gravemente herido. Ahora, las autoridades investigan si detrás del atentado estaría el cobro de extorsiones.

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Por las características del ataque armado ocurrido en el lote 16 de la manzana M4, la noche del pasado viernes, 16 de octubre, una de las hipótesis que ha tomado fuerza es que se tratara de un atentado directo contra los propietarios de estos restaurantes de comidas rápidas, que se han destacado por la calidad de sus productos y sus precios económicos.

Estas características han hecho que el negocio sea atractivo para los habitantes de Cúcuta y Villa del Rosario, donde están ubicadas sus cuatro sedes anteriores. El éxito de la marca los llevó a abrir un nuevo establecimiento a escasos metros del Policlínico de Atalaya, pero también habría despertado el interés de bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión.

La inauguración comenzó sobre las 6:00 p.m., tal como lo habían anunciado previamente en redes sociales. Sin embargo, cuando el establecimiento llevaba apenas una hora y media en funcionamiento, ocurrió la tragedia que tuvo como víctima a Carlos Arturo Colmenares Lemus.

Según la información conocida, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían rondado el establecimiento un par de veces antes de detenerse frente al local. Allí, presuntamente, apuntaron contra el propietario y le dispararon en repetidas oportunidades.

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Las balas alcanzaron a Colmenares, quien quedó gravemente herido, mientras los pistoleros escapaban y dejaban atrás una escena de caos.

Por fortuna, una patrulla de la Policía se encontraba cerca y trasladó al herido en el platón de una camioneta hasta el Policlínico de Atalaya, donde fue recibido por el personal médico de urgencias.

Debido a su delicado estado de salud, tuvo que ser cargado entre allegados y uniformados para ingresar al centro asistencial. Allí, los médicos lograron estabilizarlo y le brindaron atención de emergencia.

Al cierre de esta edición, Colmenares permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ante la gravedad de su condición, sus familiares buscaban donantes de sangre para apoyar su recuperación.

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Mientras tanto, las autoridades acordonaron el perímetro del establecimiento y realizaron la inspección técnica de la escena para recopilar pruebas que permitan identificar a los responsables del ataque.

La investigación busca establecer si el atentado estaría relacionado con el cobro de extorsiones. Entretanto, clientes de las distintas sedes de Kingpapa expresaron su preocupación e indignación por lo ocurrido y exigieron respuestas de las autoridades.

Este fue el segundo día consecutivo con hechos violentos contra personas vinculadas a establecimientos comerciales en Cúcuta. La noche del jueves, un trabajador resultó herido a disparos en la avenida 2 del barrio San Luis, aunque, en ese caso, la principal hipótesis apuntaría a un atraco a mano armada.

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