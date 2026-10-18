¿Conocía estas leyendas de Herrán, Norte de Santander? Historias de miedo para Halloween

Faltando pocos días para el Halloween, los relatos de terror despiertan el interés de quienes disfrutan y tienen interés en lo sobrenatural y misterioso.

En Herrán, algunas de esas narraciones no son producto de películas o libros de ciencia ficción, sino de la memoria de cada uno de los habitantes de este municipio del suroriente del departamento, los cuales las han recibido de generación en generación.

La Llorona, el pozo del diablo y las brujas son algunos de esos relatos que integran el imaginario de esta población fronteriza con Venezuela.

Los habitantes dieron vida a leyendas que fueron recopiladas en 2025 en la radionovela Raíces Vaquiras, producida por Angi Vera, Karen Peñalosa, Nicoll Galeano, Yesid Cruz y César Muñoz, en ese entonces estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, de Cúcuta.

Estos espacios permiten que la identidad local de los territorios se acerque a los nortesantandereanos, evitando que se pierdan ante el inevitable paso del tiempo y las tendencias de las redes sociales.

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La geografía del espanto

Para que se entiendan estos misterios no solo basta con oír sobre sus espantos; se debe comprender que las historias moldean la esencia de un pueblo. Los relatos de terror hacen parte de vida del territorio.

Miedos que unen a la frontera

La devoción por la tradición oral no solo fortalece la identidad de los locales, sino que los une con las zonas vecinas.

“Aquí prácticamente en esta zona de frontera, de Rubio, San Cristóbal (Venezuela) y Cúcuta, somos muy afines en esa cultura. No nos resulta desconocido hablar sobre una leyenda”, explica Justo Siomari Caicedo, conocedor de las leyendas mismas.

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Ilustración de la radionovela Raíces Vaquiras, 2025. Imagen: generada con el apoyo de la IA.

La Llorona y los fuertes lamentos en el río

Aunque es un relato bastante conocido a nivel de Latinoamérica por ser una figura sobrenatural en distintas tradiciones populares, en lo que compete al territorio herranense, encontramos a este personaje como uno que se sitúa desde el río Táchira, vaga por caminos de herradura y reales; los protagonistas de esta historia son dos hermanos del municipio.

Los hombres se encontraban en la orilla pescando, cuando el ambiente comenzó a tornarse tenso. Sin prestar atención y pendientes de la pesca, continuaron sus labores cuando fueron sorprendidos por una voz que erizaba la piel de hasta al más fuerte:

-“¡Ay, mis hijos!”, escucharon los aterrados pescadores.

El lamento rápidamente se cubrió con un manto de zozobra, lo único que pudieron hacer fue abandonar el lugar. Según la narración de Expedito Contreras, uno de los involucrados, no volvió a pescar en esta zona.

Expedito es el hilo conductor de las historias que quedaron plasmadas en un libro y en las plataformas digitales a las que se subió el trabajo, y es que no es para menos, estuvo en la mayoría de los relatos que contiene la radionovela, ya sea como testigo presencial o porque la escuchó de alguna buena fuente.

Un lugar apartado, oscuridad y sonidos desconocidos, encierran los elementos característicos de una historia de terror que fácilmente podría ser una producción rodada en los mejores escenarios de Hollywood, pero no, tienen a Norte de Santander como su epicentro, en especial al frío en su temperatura, pero caluroso por el cariño de su gente, Herrán.

Aunque estos hechos no han sido comprobados como sobrenaturales, su permanencia los valida y da paso a un despertar de emociones en quienes los escuchan.

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Ilustración de la radionovela Raíces Vaquiras, 2025. Imagen: generada con el apoyo de la IA.

El pozo del diablo, un lugar de misterio

Otro de los relatos que generan mella en los habitantes de Herrán es el del pozo del diablo.

En la narración se habla de cómo Expedito, quien laboraba como arriero, una profesión bastante común durante el siglo XX en la que hombres acompañados de semovientes (mulas) llevaban productos de contrabando por los pasos fronterizos, impulsados por el apogeo económico de Venezuela.

El transcurrir de la historia menciona un asombroso hecho ocurrido cuando iba con varios compañeros, en una noche lluviosa, con la expectativa de no ser atrapados por la Guardia Nacional de ese país.

Pero dicho y hecho. En medio del recorrido fueron interceptados por las fuerzas venezolanas, las cuales emprendieron la persecución de los arrieros desesperados, quienes por no perder la carga corrieron despavoridos junto con los animales hasta llegar a un supuesto punto seguro en territorio colombiano, donde los esperaba una sobrenatural sorpresa.

En aquel sitio, donde se encontraba un pozo, notaron que ya no estaba uno de los 17 animales que los acompañaba. Ahí, Expedito recordó todo lo que se comentaba en el casco urbano, sobre que el pozo del diablo siempre se quedaba con algo.

Ese lugar ya tenía un antecedente. Una mujer que habitaba en la vereda Paso Antiguo salió a recoger agua, pero una fuerza desconocida del pozo se la llevó y lo único que se encontró fue el recipiente con el que llevaría el líquido a su hogar.

Estas historias ubicadas en espacios como pozos, caminos o ríos se pueden convertir en los escenarios propicios para desarrollar estos sucesos extraordinarios.

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Ilustración de la radionovela Raíces Vaquiras, 2025. Imagen: generada con el apoyo de la IA.

Las brujas y solteros

Las brujas ocupan un lugar destacado en lo paranormal; es común que las personas manifiesten haber tenido algún tipo de experiencia con ellas, e incluso, conocer a alguien del que se sospecha que incurra en esa práctica.

En los relatos recopilados en el proyecto radiofónico aparecen estos seres como figuras nocturnas, aves grandes con risas bastantes particulares que prefieren actuar en los caminos y cafetales.

En Herrán, una pareja de recién casados fue una de las más afectadas. Desde que formaron su hogar, extrañas aves llegaban y se posaban en el techo de la casa, hacían sonar sus garras y emitían sonoras carcajadas. Lleno de miedo, el joven consultó a su papá, quien recibió la situación sin asombro porque también lo había vivido, pero, le brindó una solución. Le sugirió conseguir dos palomitas blancas y este fue el santo remedio.

Un trabajador de uno de los cafetales del municipio regresó tarde a su casa, en medio del camino unas manchas blancas entorpecieron su recorrido y se perdió en un camino que conocía como la palma de su mano, gritos que causaron escalofríos y un miedo que no lo dejaba mover lo impactaron, pero sacó fuerzas de donde no tuvo y se arrojó por un caminito apartado y pudo huir de este mal rato.

No obstante, entre los comentarios de algunas mujeres, se dice que la forma más efectiva de hacerles frente es a través de maldiciones.

Todas estas experiencias, aunque con detalles distintos, no dejan de restar la importancia en la tradición oral de los territorios.

Ilustración de la radionovela Raíces Vaquiras, 2025. Imagen: generada con el apoyo de la IA.

Tesoros escondidos

En la Piedra Media Libra, ubicada a escasos metros del casco urbano del municipio, se relata que se dio una disputa entre Dios y el Diablo, según las narraciones, cada Viernes Santo aparece un tesoro, pero solo alguien que tenga un corazón valiente y de corazón limpio tendría acceso a lo que allí reposa, siempre y cuando logre salir antes de que el reloj marque las 3:00 de la tarde.

Otra de las narraciones habla de entierros de oro protegidos por entes sobrenaturales como serpientes de dos cabezas y remolinos que resguardan de cualquier intruso estas riquezas.

Raíces Vaquiras, una apuesta para conservar historias

En vísperas de Halloween, las leyendas ofrecen explorar el miedo desde lo local y no basarse solamente en lo que nos muestran las producciones extranjeras, darle una mirada a la tradición oral local, ayuda a que estos universos se mantengan en el tiempo.

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