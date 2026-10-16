Gran Santander busca incluir el Pacto por el Agua en la agenda del Gobierno

La conservación de las fuentes hídricas y la construcción de una agenda común entre Santander y Norte de Santander fueron los ejes de la intervención de Hugo Armando Rodríguez, gerente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Gran Santander, durante los actos protocolarios de la II Cumbre Internacional del Agua, en Cúcuta.

Rodríguez explicó que el encuentro, orientado por los gobernadores de ambos departamentos, busca avanzar en una estrategia regional que supere los límites administrativos y permita coordinar soluciones a problemas que comparten los dos territorios.

El funcionario anunció que uno de los objetivos es consolidar el Pacto Territorial por el Agua del Gran Santander y gestionar su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, de manera que pueda contar con respaldo institucional y un plan estratégico de inversiones articulado con el Gobierno nacional y la cooperación internacional.

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a propuesta contempla acciones para proteger los páramos y humedales que abastecen de agua a la región, ampliar la infraestructura de acueductos y fortalecer los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Según Rodríguez, la hoja de ruta debe abarcar todas las etapas del ciclo del agua, desde su conservación en los ecosistemas hasta su consumo y disposición final.

El gerente de la RAP indicó que las jornadas de la cumbre permitirán recoger aportes técnicos para completar la propuesta que será presentada a los gobernadores y posteriormente gestionada ante el Gobierno nacional.

También destacó que la agenda regional debe relacionar la protección del agua con otros sectores, como los negocios verdes, la moda y la acción ambiental, con el propósito de identificar oportunidades económicas compatibles con la conservación de los recursos naturales.

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