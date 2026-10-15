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¿Por qué marcharon en Norte de Santander? Estas fueron las exigencias de estudiantes, docentes y sindicatos
En Cúcuta, la jornada transcurrió pacíficamente durante cerca de cinco horas.
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En Cúcuta salieron a protestar sindicados de la salud, educación y sectores de la producción./Foto Orlando Carvajal
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Jueves, 15 de Octubre de 2026

Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander vivieron una jornada de movilización sindical, estudiantil y social contra las medidas del Gobierno nacional. En la capital del departamento, la protesta transcurrió en completa calma durante cerca de cinco horas, mientras que en Bogotá se reportaron disturbios, bloqueos y afectaciones al sistema de transporte público.

La manifestación en Cúcuta comenzó en las afueras de la sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y avanzó por la avenida Diagonal Santander hasta el cruce con la calle 10. Desde allí, los participantes ingresaron al centro de la ciudad y, después de un recorrido por el sector, finalizaron la jornada en el parque Colón, hacia el mediodía.

Durante la movilización, las arengas contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se mezclaron con exigencias relacionadas con la defensa de la educación pública, las reivindicaciones salariales y el rechazo a eventuales cambios en las condiciones laborales y en el ejercicio de la protesta social.

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Educación pública, en el centro de los reclamos

El magisterio expresó su preocupación por los proyectos legislativos y las propuestas de modificación normativa que, a su juicio, podrían afectar el carácter público del sistema educativo y las condiciones de prestación del servicio.

Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort), advirtió que las iniciativas que cursan en el Congreso podrían abrir la puerta a la concesión de establecimientos educativos, la implementación de bonos escolares y modificaciones en las condiciones para la movilización y la protesta social.

Los aprendices del SENA también se sumaron a las reclamaciones. Durante el recorrido, portaron pancartas en rechazo al recorte presupuestal que, según denunciaron, habría afectado a la institución durante el actual Gobierno.

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«La plata del SENA es sagrada, la juventud se respeta», se leía en algunos de los mensajes exhibidos por los estudiantes, quienes alertaron sobre las consecuencias que una reducción de recursos podría tener en la formación y las oportunidades de los jóvenes.

A estas exigencias se sumaron voceros sindicales de empresas de Cúcuta, que reclamaron mejores condiciones salariales y rechazaron cualquier intento de eliminar conquistas laborales.

En ocaña también salieron a protestar las organizaciones sociales/Foto Javier Sarabia


El IVA, otra exigencia para Cúcuta

Uno de los reclamos más insistentes durante el ingreso de la movilización al centro de la ciudad estuvo relacionado con la situación económica y comercial de Cúcuta.

Los manifestantes cuestionaron la falta de medidas tributarias diferenciales que, según plantearon, permitan aliviar las dificultades de los comerciantes y mejorar la competitividad de la zona de frontera.

«Presidente, ¿por qué no ha reivindicado a Cúcuta con la eliminación del IVA que facilite un respiro económico a los comerciantes?», reclamaron durante el recorrido.

En Ocaña y el Catatumbo, defensa de la paz y los derechos humanos

En Ocaña, la movilización se desarrolló de manera pacífica. Los participantes rechazaron las medidas del Gobierno y las discusiones sobre las reformas sociales, cuestionaron la política de seguridad y respaldaron las exigencias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

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Artistas vinculados a movimientos juveniles también se unieron a la jornada para defender la educación pública, reclamar garantías para la paz en los territorios y expresar sus reparos frente a decisiones de la administración nacional.

«Pedimos que nos escuchen, nos sentemos a dialogar, no más atropellos a la educación pública y no se frustren los sueños y oportunidades a los niños y jóvenes de la región», manifestó el maestro Geovanni Vega, del municipio de Teorama.

Los estudiantes del Sena reclamaron por el recorte presupuestal que ordenó el Gobierno./Foto Orlando Carvajal


Cali y Medellín: marchas sin mayores alteraciones reportadas

En Cali, los manifestantes se concentraron en la plazoleta Jairo Varela y avanzaron hacia el parque de las Banderas, en el sur de la ciudad, donde concluyó el recorrido alrededor del mediodía.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó un balance positivo de la jornada de movilizaciones convocadas contra el Gobierno nacional.

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En Medellín, los participantes salieron de puntos como la Universidad de Antioquia y la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida). La marcha avanzó por la avenida Oriental y los primeros grupos llegaron al parque de las Luces.

Antes de la jornada, el alcalde Federico Gutiérrez había pedido que las manifestaciones se desarrollaran sin violencia ni vandalismo.

Bogotá salió en masa a marchar en protesta de las políticas del actual Gobierno./Foto Colprensa


Bogotá registró disturbios y afectaciones a TransMilenio

La situación fue distinta en Bogotá, donde las manifestaciones ocasionaron afectaciones a la movilidad y al servicio de transporte público. Según los reportes conocidos, 50.181 usuarios de TransMilenio resultaron afectados durante la jornada.

También se registraron alteraciones del orden público en inmediaciones de la Universidad Distrital, sobre la avenida Circunvalar, donde personas encapuchadas bloquearon parcialmente la vía. Durante los disturbios se denunció el presunto uso de bombas molotov y artefactos explosivos artesanales conocidos como papas bomba. Al atardecer, los reportes daban cuenta de 14 estaciones de TransMilenio vandalizadas.

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